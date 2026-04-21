7月3日に公開される中島健人主演映画『ラブ≠コメディ』の本予告と本ポスタービジュアルが公開された。

参考：中島健人×長濱ねる『ラブ≠コメディ』に前野朋哉、B&ZAI 今野大輝、三石琴乃ら出演へ

本作は、“ラブコメ嫌い”なイケメン俳優が、ある王道ラブコメ作品の相手役との出会いを通して“本当の恋”と“エンターテインメントが持つ意味”を見つめ直していく、完全オリジナルのラブコメディ。

中島と小芝風花がW主演を務めた『彼女はキレイだった』（カンテレ・フジテレビ系）や『わたしのお嫁くん』（フジテレビ系）の紙谷楓が監督を務め、『ラジエーションハウス』シリーズ（フジテレビ系）や『ユニコーンに乗って』（TBS系）の大北はるかが脚本を手がけた。

主人公の神崎麗司（中島健人）は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優。30歳を迎え、「ラブコメなんて、もうやりたくない！」と重厚なドラマで評価されたいという思いを抱えていた中、またもや届いたのは王道ラブコメの出演オファー。相手役はアイドル・南風美里（長濱ねる）と聞き反発する麗司だが、この出会いが彼の人生を大きく動かしていく。

主演を務める中島、ヒロイン役の長濱のほか、前野朋哉、今野浩喜、野村麻純、宮崎吐夢、磯山さやか、今野大輝（B&ZAI）、菊田竜大（ハナコ）、三石琴乃らが共演に名を連ねる。

公開された本予告は、“360度全方位イケメン”と称される人気俳優・神崎麗司（中島健人）の葛藤から幕を開ける。「…またラブコメっすか？」と重厚な作品での評価を望みながらも、再び舞い込んできた王道ラブコメ出演のオファーに揺れる神崎。そんな中、相手役として出会うことになるのは、アイドル・南風美里（長濱ねる）。最初は反発しながらも、撮影を通して少しずつ距離を縮めていく2人。映像には、華やかな撮影の舞台裏や笑いとリアルが交錯する本作ならではの世界観が垣間見える。さらに、麗司が思わず本音を吐露する印象的なシーンや、美里のまっすぐな言葉が胸に迫る場面も収められている。

そして、本予告内でも一部を聴くことができる主題歌は、中島自身が本作のために書き下ろした楽曲「Fiction Love」に決定。軽やかさの中にも儚さを感じさせるメロディと、繊細な歌声が重なり、登場人物たちの想いがよりドラマチックに表現されている。

あわせて公開された本ポスタービジュアルには、作品に向き合う俳優としての姿を、俯瞰し覗き込 2人が重ねて描かれいる。

なお、本作のムビチケ前売券（カード、オンライン、コンビニ各券種）は4月24日より発売される。カードのムビチケ前売券は、ポスタービジュアルとは異なるデザインとなっている。

中島健人（主題歌担当）コメント今回、映画主題歌を任せていただき1人のアイドルとしてとても光栄でした。タイトルは「Fiction Love」です。脚本を読ませていただいて、単純なラブストーリーでも、ラブコメディでもない、この物語にピッタリの曲が書けたと思います。映画の最後、この曲に乗せてエンドロールが流れた時は自分自身、主演としてもアーティストとしても作品に関わらせていただいた喜びをより強く感じました。「Fiction Love」この夏、誰もが恋をしたい時、または恋の真っ最中に聴きたくなるような曲になることを願ってます。ドラマじゃない「I LOVE YOU」をあなたに（文＝リアルサウンド編集部）