２１日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１５：００ 英・失業率
１５：００ 英・失業保険申請件数
１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１８：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
２１：３０ 米・小売売上高
２３：００ 米・企業在庫
２３：００ 米・住宅販売保留指数
２３：００ 米・ウォーシュＦＲＢ（連邦準備理事会）議長候補の公聴会
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：ブロンコＢ<3091>，オービック<4684>，ＯＢＣ<4733>
※東証グロース上場：バトンズ<554A>
※海外企業決算発表：ユナイテッドヘルス・グループほか
出所：MINKABU PRESS
１５：００ 英・失業率
１５：００ 英・失業保険申請件数
１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１８：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
２１：３０ 米・小売売上高
２３：００ 米・企業在庫
２３：００ 米・住宅販売保留指数
２３：００ 米・ウォーシュＦＲＢ（連邦準備理事会）議長候補の公聴会
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：ブロンコＢ<3091>，オービック<4684>，ＯＢＣ<4733>
※東証グロース上場：バトンズ<554A>
※海外企業決算発表：ユナイテッドヘルス・グループほか
出所：MINKABU PRESS