２１日の主なマーケットイベント ２１日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



１５：００ 英・失業率

１５：００ 英・失業保険申請件数

１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１８：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査

２１：３０ 米・小売売上高

２３：００ 米・企業在庫

２３：００ 米・住宅販売保留指数

２３：００ 米・ウォーシュＦＲＢ（連邦準備理事会）議長候補の公聴会

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：ブロンコＢ<3091>，オービック<4684>，ＯＢＣ<4733>

※東証グロース上場：バトンズ<554A>

※海外企業決算発表：ユナイテッドヘルス・グループほか



出所：MINKABU PRESS