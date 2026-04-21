２０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円８１銭前後と前週末と比べて２０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８７円２２銭前後と同６０銭程度のユーロ高・円安だった。



トランプ米大統領が１９日に「米国による海上封鎖を突破しようとしたイラン船籍の貨物船を拿捕（だほ）した」とＳＮＳに投稿したほか、イラン外務省の報道官が２０日の記者会見で「現時点で米国と次回の協議をする予定はない」と述べたことから「有事のドル買い」が先行した。バンス副大統領を含む米代表団がイランとの協議のためパキスタンに向かっていることが明らかになると和平協議の進展期待が高まる場面もあったが、トランプ氏が「米東部時間２２日夜（日本時間２３日午前）の停戦期限を延長して交渉を続ける可能性は極めて低い」と発言すると再びドル買いが流入。イラン情勢を巡る不透明感は依然として強く、ドル円相場は１５８円９０銭台に上伸する場面があった。一方、米国とイランの再協議に市場参加者の関心が集まるなか、持ち高調整とみられるユーロ買いが入った。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７８８ドル前後と前週末と比べて０．００２０ドル強のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS