２１日の東京株式市場は強弱観対立のなかも根強い買いが入り戻り足を継続し、日経平均は続伸する公算が大きい。展開次第では今月１６日につけた史上最高値５万９５１８円３４銭を視界に捉える可能性もある。ただ、５万９０００円台前半では売り圧力も観測され、きょうも中東情勢に絡むニュースフローや原油市況（時間外取引）の動向、米株価指数先物の値動きなどに左右されやすい。前日の欧州株市場はほぼ全面安商状だった。米国とイランの間で和平交渉がなかなか進展しないことへの焦りもあり、北海ブレントやＷＴＩなど原油先物価格が再び急速に水準を切り上げ、これを横目に各国の長期金利が一斉に上昇した。前週末とは真逆で株式売り、債券売りの流れとなり、インフレ圧力が意識されるなか利食い急ぎの動きを誘発した。米国株市場でも利益確定の動きが優勢となり、ＮＹダウがわずかながら安く引けたほか、ここ記録的な連騰を演じていたナスダック総合株価指数は１４日ぶりに反落した。米軍がイランの貨物船を拿捕したと発表し、これが警戒されたほか、トランプ米大統領が停戦期限を２３日までとし、期限の延長はしない方針を示したこともあって、地政学リスクが再び意識されている。ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続いている状況にあることも市場センチメントを冷やしている。もっとも、下値では押し目買いニーズが強い。ＮＹダウは一時上昇に転じる場面もあったほか、ナスダック指数も引け際に締まり下落率は０．２％台にとどまっている。東京市場では欧米株安が重荷となり、取引時間中は荒い値動きとなることも想定されるが、需給関係は良好で先物主導の大口買いが入れば最高値をうかがうケースも考えられる。



２０日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比４ドル８７セント安の４万９４４２ドル５６セントと３日ぶり小反落。ナスダック総合株価指数は同６４．０９ポイント安の２万４４０４．３９だった。



日程面では、きょうは４月の主要銀行貸出動向アンケート調査、３月の食品スーパー売上高、４月の日銀金融システムリポートなど。海外では２５年１２月～２６年２月期の英失業率、４月の欧州経済研究センター（ＺＥＷ）の独景気予測調査、３月の米小売売上高、２月の米企業在庫、３月の米仮契約住宅販売指数など。なお、ウォーシュＦＲＢ議長候補の公聴会が行わる予定。



出所：MINKABU PRESS