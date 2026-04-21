― ダウは4ドル安と3日ぶりに反落、米イランの停戦協議を巡る不透明感が再び強まる ―

ＮＹダウ 　　　49442.56 ( -4.87 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7109.14 ( -16.92 )
ＮＡＳＤＡＱ 　24404.39 ( -64.09 )
米10年債利回り　　4.259 ( +0.005 )

ＮＹ(WTI)原油 　　89.61 ( +5.76 )
ＮＹ金 　　　　　4828.8 ( -50.8 )
ＶＩＸ指数　　　　18.87 ( +1.39 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　59265 ( +365 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　59300 ( +400 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース