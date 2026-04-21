米国市場データ ＮＹダウは4ドル安と3日ぶりに反落 （4月20日）
― ダウは4ドル安と3日ぶりに反落、米イランの停戦協議を巡る不透明感が再び強まる ―
ＮＹダウ 49442.56 ( -4.87 )
Ｓ＆Ｐ500 7109.14 ( -16.92 )
ＮＡＳＤＡＱ 24404.39 ( -64.09 )
米10年債利回り 4.259 ( +0.005 )
ＮＹ(WTI)原油 89.61 ( +5.76 )
ＮＹ金 4828.8 ( -50.8 )
ＶＩＸ指数 18.87 ( +1.39 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 59265 ( +365 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 59300 ( +400 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 49442.56 ( -4.87 )
Ｓ＆Ｐ500 7109.14 ( -16.92 )
ＮＡＳＤＡＱ 24404.39 ( -64.09 )
米10年債利回り 4.259 ( +0.005 )
ＮＹ(WTI)原油 89.61 ( +5.76 )
ＮＹ金 4828.8 ( -50.8 )
ＶＩＸ指数 18.87 ( +1.39 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 59265 ( +365 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 59300 ( +400 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース