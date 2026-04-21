阪神・藤川球児監督が監督通算１００勝へ王手をかけている。２１日・ＤｅＮＡ戦で勝利すれば監督通算１６４試合での到達で歴代セ・リーグ監督最速。球団では１リーグ時代の石本秀一が記録した１３１試合に次ぐ２番目のスピードとなる。ちなみに１リーグ時代の阪神監督での１００勝到達スピード試合数は以下の通り。

石本秀一＝１３１試合（１９３７年秋）

松木謙治郎＝１７４試合（４１年）

若林忠志＝１９９試合（４４年）

球団第２代監督だった石本は１３１試合で１００勝到達。この時点での敗戦数と引き分け数は２８敗３分けで、実に勝率・７８１を誇った。また、２リーグ分立後の阪神監督１００勝到達スピード試合数は以下の通り。

藤村富美男＝１７８試合（５５年）

藤本定義＝１８１試合（６２年）

村山実＝１８５試合（７１年）

田中義雄＝１８６試合（５９年）

吉田義男＝１８８試合（７６年）

星野仙一＝１９０試合（０３年）

岡田彰布＝２００試合（０５年）

金田正泰＝２０１試合（７２年）

真弓明信＝２０４試合（１０年）

金本知憲＝２０４試合（１７年）

矢野燿大＝２０６試合（２０年）

安藤統男＝２１３試合（８３年）

中西太＝２２２試合（８１年）

和田豊＝２２２試合（１３年）

野村克也＝２３０試合（００年）

後藤次男＝２３８試合（７８年）

中村勝広＝２５８試合（９１年）

一方、宿敵巨人の最速は１リーグ時代の藤本定義で１５１試合。２リーグ後では原辰徳の１６７試合。現時点でセ・リーグ最速となる。他には川上哲治＝１８７試合、王貞治＝１９５試合、長嶋茂雄＝２２１試合。現在指揮を執る阿部慎之助監督は１８８試合での到達だった。

なお、パ・リーグ監督では毎日の湯浅禎夫が１５９試合（５１年）で到達。また、ソフトバンク・工藤公康＝１６１試合、ソフトバンク・小久保裕紀＝１６５試合、西武・伊原春樹１６３試合らが続いている。