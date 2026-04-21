「スニーカー選びがち」な大人へ！【ZARA】履くだけでこなれる♡「バレエシューズ」

暖かい日差しに誘われて、お出かけがしたくなる春。軽やかなスニーカーもいいけれど、トレンドのフェミニンなエッセンスを加えるならバレエシューズがおすすめ。今シーズンの【ZARA（ザラ）】からも、大人に似合う上品なバレエシューズが登場しています。リボンや刺繍など女性らしさを詰め込んだデザインで、履くだけでこなれ感を後押し。この春は華やかなシューズで、いつものコーデを更新してみて。

上品に春めくサテンバレエシューズ

【ZARA】「サテンリボンバレエシューズ」\5,990（税込）

可愛らしいイメージのバレエシューズも、光沢のあるサテン素材のアイテムなら上品見えが狙えそう。フロントのギャザーとリボンディテールが、女性らしさを引き出します。スカートやワンピースと合わせたフェミニンコーデや、あえてジーンズやスウェットパンツに投入してカジュアルに落とし込むのも◎

コーデに抜け感を与えるメッシュシューズ

【ZARA】「メッシュ刺繍バレリーナシューズ」\6,590（税込）

バレエシューズの雰囲気を持つフラットシューズにも注目。メッシュ素材でほんのりと素足が透けて、程よい抜け感を演出します。繊細な刺繍ディテールが、軽やかな質感の中にも上品さをプラス。エクリュ・ブラックというシックな色展開も大人女性には嬉しいポイント。「コーデが物足りない……」というときも、華やかなシューズがあればおしゃれ欲を満たせるかも。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M