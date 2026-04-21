テレビ朝日系「仮面ライダーゼッツ」に出演している女優・堀口真帆が19日、自身のインスタグラムを更新。俳優とのオフショットを投稿した。



【写真】イケてる48歳の金髪 着ぐるみ・めむの横に立つ姿がめちゃクール

放送中の「仮面ライダーゼッツ」でヒロイン・ねむ役を務めている堀口は「第31話、ご視聴ありがとうございました。」とファンに感謝。公開したのは仮面ライダードォーンに変身する「懲役1000年の男」ジーク役の俳優・天野浩成との2ショットだった。



「ゼッツねむになりました^^ ジーク役の天野さんと」と続けた堀口は着ぐるみ姿で、金髪の天野はWピースをしている。X(旧ツイッター)では「このゼッツ着ぐるみ 小道具さんが作ってくださいました かわいい♡♡」と説明。「レディとねむ、窓越しに会話するシーンもありました。ナイトメアとは。ねむとは。 来週もお楽しみに」と次週の視聴も呼びかけた。



ファンも「2人共のりのりですね」「ふわふわのゼッツねむ、天野さんの表情もかわいい」「可愛さが溢れてますね」と着ぐるみ姿にメロメロの様子。一方、天野にも「近所の優しいお兄ちゃんみたい」「奥様の雛形さんはこの役どう観てるんだろ？」といったコメントが寄せられていた。



堀口は2008年生まれ、東京都出身。21年にファッション誌「Popteen」でモデルデビュー。22年にはサッカー横浜FCのスタジアムアシスタントMCに。ABEMAのリアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」(24年)でブレークした。



天野は1978年生まれ、愛知県出身。95年のNHK連続テレビ小説「走らんか！」で俳優デビュー。2004年には「仮面ライダー剣」で仮面ライダーギャレン役を演じている。13年に雛形あきこと結婚。現在は雛形の個人事務所に所属している。



（よろず～ニュース編集部）