女優の紺谷凪乃（２０）が、２３日開幕の舞台「世界を超えて私はあなたに会いに行く」（２６日まで東京・下北沢小劇場Ｂ１）で初主演を飾る（助川紗和子とのダブル主演）。オーディションに合格してつかんだチャンス。「選んでもらえてうれしかったし、ビックリしました。舞台は一発勝負の緊張感が好き。この作品をきっかけにステップアップできたら」と意気込んだ。

韓国で２５万部超え、タイムリープ小説が原作の家族の物語。紺谷は１４歳の少女を演じる。再婚を控えた父親の勧めで、１年後に配達されるポストに自分宛ての手紙を投函（とうかん）するが、その手紙は３４年の時を遡り１９８２年に暮らす少女のもとに届けられる―。

「１４歳で感情をストレートに出す役どころ。『お父さん嫌い』って言うし、再婚相手の女の人のことも嫌い。『演じようとしない』『やろうとしない』と言われるので、自然に出てくる感情を大事にしたいです」

セリフ量はこれまでで一番多いが「全く苦にならないです」とさらり。「手紙の文字を話し言葉で伝えるシーンは、どうすれば（観客に）伝わりやすいか試行錯誤中です。先輩方の胸を借りて演じたい」

２０２１年に東京ドームでプロ野球を初観戦して以来、熱烈なＧ党に。推しは山崎伊織投手（２７）で「投球スタイルが好き。ピンチでギアを上げるところも」。本業で活躍し「いつか巨人戦で始球式がしたいです」と夢見ている。（加茂 伸太郎）

◆紺谷 凪乃（こんたに・なぎの）２００５年５月２８日、埼玉県出身。２０歳。２６年は１月に日本テレビ系「おとなになっても」第３話出演。映画「リヴァイアサン」「ドグラ・マグラ ２、３」が公開予定。ＳＫＹＷＡＶＥ ＦＭ「紺谷凪乃のこんにちば」（日曜・前１１時）にレギュラー出演。特技はダンス（８年）、ピアノ（７年）、日本舞踊（３年）。１５６センチ。