国民民主党の玉木雄一郎代表が16日、自身のX（旧Twitter）を更新。党首討論が実現しないことに対して高市早苗首相に苦言を呈した。

党首討論をめぐっては昨年、4月から6月に毎月開催することで合意していた。だが、今年度については4月上旬から野党側は衆参両院の国家基本政策委員会を22日に開催するよう求めていたが、同日は高市首相がモンテネグロのミラトビッチ大統領との会談を予定しており、自民党側は開催が困難としていた。

その結果、16日に日程調整がつかないとして、4月中の国会での党首討論の開催には応じられないと正式に野党側に伝えられた。これに対し、玉木氏は「あれ？党首討論やってもらえないのですか」と不満をあらわにし、「4月、5月、6月はそれぞれ必ず1回ずつやることで与野党合意したと聞いていたのですが」と物申した。

また、「外交日程が入ったとしてもQTを夕刻にずらして出来るはず。過去に例もあります」と指摘し、「今回は持ち時間12分で楽しみにしていたのですが残念です」と皮肉った。

玉木代表、高市首相に小言

玉木氏と言えばここ最近、SNS上での“小言”が目立つ。7日の記者会見では、高市首相の発信に関し、「変に拒否してSNSばかりやっているというイメージになるのは、たぶん首相の望んでいる姿ではないと思う」とSNSを利用するだけでなく記者会見や国会審議の場で国民向けに発信するよう指導。四六時中、スマホを手放さないことから自他ともに認める「ツイ廃」（ツイッター廃人）として知られる玉木氏だが、口頭での対応を督責した。

高市首相に関しては、会見では記者から首相が記者団の前で立ち止まって質問に答える「ぶら下がり取材」に応じる機会が歴代首相に比べて少ないともいわれている。高市首相は、週末を中心にXで発信する機会が多々あるが、「説明責任を果たしていないという批判もある」との指摘が出ている。

このことに記者から質問を受けた玉木氏は、「国会を見ていても、首相はそれなりに答えている。SNSでの発信は、もうこれからの潮流なので、国のトップとしてやるのはいいと思う」と称賛。その一方で、「もう少し『さら問い』したいというのは、記者も議員もそうだと思うので、記者会見なり国会なりに出てきて、率直に国民向けに話してはどうか」と助言し、「忙しいだろうから、国会では委員会への出席をできるだけ抑えたうえで、その代わり定期的に党首討論をやってもらうのは大事だし、報道との関係でも、定期的に（会見を）やる機会は設けたほうがいい」と意義を説明している。

さらに14日の記者会見では、12日に開催された自民党大会で陸上自衛隊中央音楽隊の3等陸曹の女性隊員が国歌を斉唱したことについて「法律違反とは言い切れない。ただ、軽率だ」と一刀両断。さらに、「憲法改正を控えて冷静な議論が必要とされる中、特に自衛隊に反対している方は騒ぐだろう。中国にも、政治と自衛隊が近付いているとみられ『情報戦』に利用されかねない」と危惧し、自民党の改憲4項目を念頭に「自衛隊を9条に明記するのであればこそ、中立性に疑惑を持たれる行為は慎むべき。改憲議論に水を差すことを懸念する」と警告した。なお、自衛隊法は隊員の政治的行為の禁止を掲げている。

しかしながら、玉木氏は「厳密にいえば違反はしていない」との見方を示し、「仮に私人といわれても、制服を着て、官職を紹介して行うことがどういう政治的インプリケーションをもたらすのか。良識があれば、無用な波風を立てることはしない」とも述べ、「組織の一員として決裁を取った上で出ているはず。意思決定もどうだったのかも問われる」とコメント。注目された女性隊員については、「あまりにもかわいそう」と配慮しつつ、「(自衛隊は)自民党のための組織ではない」と釘を刺した。

SNSの活用により、“独自の意見”を開放しやすくなったことは確か。SNS活用も賛否あるが、面と向かい合う機会も必要ではないだろうか。