中島健人、『ラブ≠コメディ』主題歌「Fiction Love」を担当「ドラマじゃない“I LOVE YOU”をあなたに」 予告映像も公開
歌手で俳優の中島健人主演の映画『ラブ≠コメディ』（7月3日公開）本予告映像＆本ポスタービジュアルが解禁された。また主題歌は中島の歌う「Fiction Love」に決定した。
【写真】かわいい！くしゃくしゃ笑顔の中島健人
同作品はヒロインに長濱ねるを迎えて描く、情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンターテイメント。中島演じる主人公の神崎麗司は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優。「ラブコメなんて、もうやりたくない！」――30歳を迎え、重厚なドラマで評価されたいという思いを抱えていた中、またもや届いたのは王道ラブコメの出演オファー。相手役はアイドル・南風美里（長濱）と聞き反発する麗司だが、この出会いが麗司の人生を大きく動かしていく。
本予告映像は、“360度全方位イケメン”と称される人気俳優・神崎麗司の葛藤から幕を開ける。「…またラブコメっすか？」――重厚な作品での評価を望みながらも、再び舞い込んできた王道ラブコメ出演のオファーに揺れる姿が映し出される。そんな中、相手役として出会うことになるのは、アイドル・南風美里。最初は反発しながらも、撮影を通して少しずつ距離を縮めていく2人。
映像には、華やかな撮影の舞台裏や、個性豊かなキャスト陣が支える現場の様子も描かれ、笑いとリアルが交錯する本作ならではの世界観が垣間見える。さらに、麗司が思わず本音を吐露する印象的なシーンや、美里のまっすぐな言葉が胸に迫る場面も収められており、2人の関係がどのように変化していくのか期待が高まる内容となっている。
同じく解禁となる本ポスターには、作品に向き合う俳優としての姿を、俯瞰（ふかん）し覗き込む2人が重ねて描かれており、ドラマの撮影現場に熱い眼差しを向けている。さらに、「恋よりアツい、仕事（ドラマ）がある。」というコピーが添えられ、恋と仕事、そのどちらにも本気で向き合う物語を印象づけるビジュアルに仕上がっている。
そして本予告映像内で初解禁となる主題歌は、中島自身が本作のために書き下ろした楽曲「Fiction Love」。軽やかさの中にも儚さを感じさせるメロディと、繊細な歌声が重なり、登場人物たちの想いがよりドラマチックに表現されている。
また、ムビチケ前売券が24日からカード、オンライン、コンビニ各券種が販売開始。ムビチケ前売券（カード）は、ポスタービジュアルとは異なるデザインとなっている。
■主題歌 中島健人コメント
今回、映画主題歌を任せていただき1人のアイドルとしてとても光栄でした。
タイトルは「Fiction Love」です。
脚本を読ませていただいて、
単純なラブストーリーでも、ラブコメディでもない、この物語にピッタリの曲が書けたと思います。
映画の最後、この曲に乗せてエンドロールが流れた時は
自分自身、主演としてもアーティストとしても作品に関わらせていただいた喜びをより強く感じました。
「Fiction Love」
この夏、誰もが恋をしたい時、または恋の真っ最中に
聴きたくなるような曲になることを願ってます。
ドラマじゃない「I LOVE YOU」をあなたに
【写真】かわいい！くしゃくしゃ笑顔の中島健人
同作品はヒロインに長濱ねるを迎えて描く、情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンターテイメント。中島演じる主人公の神崎麗司は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優。「ラブコメなんて、もうやりたくない！」――30歳を迎え、重厚なドラマで評価されたいという思いを抱えていた中、またもや届いたのは王道ラブコメの出演オファー。相手役はアイドル・南風美里（長濱）と聞き反発する麗司だが、この出会いが麗司の人生を大きく動かしていく。
映像には、華やかな撮影の舞台裏や、個性豊かなキャスト陣が支える現場の様子も描かれ、笑いとリアルが交錯する本作ならではの世界観が垣間見える。さらに、麗司が思わず本音を吐露する印象的なシーンや、美里のまっすぐな言葉が胸に迫る場面も収められており、2人の関係がどのように変化していくのか期待が高まる内容となっている。
同じく解禁となる本ポスターには、作品に向き合う俳優としての姿を、俯瞰（ふかん）し覗き込む2人が重ねて描かれており、ドラマの撮影現場に熱い眼差しを向けている。さらに、「恋よりアツい、仕事（ドラマ）がある。」というコピーが添えられ、恋と仕事、そのどちらにも本気で向き合う物語を印象づけるビジュアルに仕上がっている。
そして本予告映像内で初解禁となる主題歌は、中島自身が本作のために書き下ろした楽曲「Fiction Love」。軽やかさの中にも儚さを感じさせるメロディと、繊細な歌声が重なり、登場人物たちの想いがよりドラマチックに表現されている。
また、ムビチケ前売券が24日からカード、オンライン、コンビニ各券種が販売開始。ムビチケ前売券（カード）は、ポスタービジュアルとは異なるデザインとなっている。
■主題歌 中島健人コメント
今回、映画主題歌を任せていただき1人のアイドルとしてとても光栄でした。
タイトルは「Fiction Love」です。
脚本を読ませていただいて、
単純なラブストーリーでも、ラブコメディでもない、この物語にピッタリの曲が書けたと思います。
映画の最後、この曲に乗せてエンドロールが流れた時は
自分自身、主演としてもアーティストとしても作品に関わらせていただいた喜びをより強く感じました。
「Fiction Love」
この夏、誰もが恋をしたい時、または恋の真っ最中に
聴きたくなるような曲になることを願ってます。
ドラマじゃない「I LOVE YOU」をあなたに