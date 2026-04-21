磯村勇斗×オク・テギョンW主演『ソウルメイト』5・14配信 橋本愛ら追加キャスト発表
俳優の磯村勇斗とオク・テギョンがW主演主演するNetflixシリーズ『ソウルメイト』が5月14日より世界独占配信されることが決定し、追加キャストと新場面写真が解禁された。
【画像】Netflixシリーズ『ソウルメイト』2人が食卓を囲む場面写真
本作は、孤独を抱えた2人の青年が運命に引き寄せられるように出会い、ベルリン、ソウル、東京の3都市を舞台に“魂で結ばれた存在＝ソウルメイト”として生きていく10年間を描く愛の物語。互いに支え合いながらも、複雑に絡み合う運命に翻弄されていく姿をエモーショナルに描き出す。
主人公・琉を演じるのは磯村。Netflix作品初主演となる本作で、繊細な感情を抱える青年を体現する。もう一人の主人公・ヨハン役には、韓国の人気グループ・2PMのメンバーで俳優としても活躍するオク・テギョン。厳しい環境を生き抜いてきたボクサーを演じ、磯村と対照的な存在感を放つ。
琉とヨハン、何かに引き寄せられるように出会った２人の孤独な若者が、ベルリン、ソウル、東京という３つの魅力的な都市を舞台に、魂を通わせ懸命に前を向く。一生に一度しか出会えない“ソウルメイト”となっていく２人の、美しくエモーショナルな10年間の軌跡。励まし合い、時には激しくぶつかり合いながらも【共に生きていきたい】と願う２人だが、運命の糸は残酷に絡まっていく――。
琉の幼なじみで、知的な感性を持ちながらファッションデザイナーの夢をかなえるため単身ドイツへと渡る東雲澄子を演じるのは、橋本愛。琉の青春時代をともに駆け抜けるアイスホッケー部のチームメイトであり親友の及川新役に水上恒司。同じくチームメイトで真っ直ぐな性格の相沢精一役には、俳優のみならずミュージシャンとしても活動する古舘佑太郎。さらに、両親がおらずヨハンが唯一の家族であり、彼を献身的に支え続ける心優しい妹ファン・スア役を、韓国で俳優、モデルとして活躍するイ・ジェイが務める。
また、琉が働く介護施設の先輩・角谷円役に加藤千尋、琉が所属するアイスホッケー部の監督・早川健一役には安田顕が出演。加えて、琉のことを温かく見守る両親、鳴滝七海と鳴滝正役には南果歩と三浦友和という実力派が名を連ね、物語に確かな奥行きを与えている。
あわせて、琉とヨハンが向かい合いながら食卓を囲む新場面写真も解禁となった。何気ない食事風景を捉えた場面だが、互いの孤独に引き寄せられた二人にとって、そんなささやかな時間もかけがえのない日常だ。「食卓」のシーンは、本作において二人のささやかな日常を映し出す象徴的な場面として幾度となく登場する。
微笑みながらヨハンに語りかける琉と、その言葉を静かに受け止めるヨハン。何気ないひとときのなかに、二人のあいだに流れる穏やかで温かな時間が感じられる一枚となっている。二人が醸し出す温かな空気感は、新たな「イソテギョン」のケミ誕生を予感させる。
【画像】Netflixシリーズ『ソウルメイト』2人が食卓を囲む場面写真
本作は、孤独を抱えた2人の青年が運命に引き寄せられるように出会い、ベルリン、ソウル、東京の3都市を舞台に“魂で結ばれた存在＝ソウルメイト”として生きていく10年間を描く愛の物語。互いに支え合いながらも、複雑に絡み合う運命に翻弄されていく姿をエモーショナルに描き出す。
琉とヨハン、何かに引き寄せられるように出会った２人の孤独な若者が、ベルリン、ソウル、東京という３つの魅力的な都市を舞台に、魂を通わせ懸命に前を向く。一生に一度しか出会えない“ソウルメイト”となっていく２人の、美しくエモーショナルな10年間の軌跡。励まし合い、時には激しくぶつかり合いながらも【共に生きていきたい】と願う２人だが、運命の糸は残酷に絡まっていく――。
琉の幼なじみで、知的な感性を持ちながらファッションデザイナーの夢をかなえるため単身ドイツへと渡る東雲澄子を演じるのは、橋本愛。琉の青春時代をともに駆け抜けるアイスホッケー部のチームメイトであり親友の及川新役に水上恒司。同じくチームメイトで真っ直ぐな性格の相沢精一役には、俳優のみならずミュージシャンとしても活動する古舘佑太郎。さらに、両親がおらずヨハンが唯一の家族であり、彼を献身的に支え続ける心優しい妹ファン・スア役を、韓国で俳優、モデルとして活躍するイ・ジェイが務める。
また、琉が働く介護施設の先輩・角谷円役に加藤千尋、琉が所属するアイスホッケー部の監督・早川健一役には安田顕が出演。加えて、琉のことを温かく見守る両親、鳴滝七海と鳴滝正役には南果歩と三浦友和という実力派が名を連ね、物語に確かな奥行きを与えている。
あわせて、琉とヨハンが向かい合いながら食卓を囲む新場面写真も解禁となった。何気ない食事風景を捉えた場面だが、互いの孤独に引き寄せられた二人にとって、そんなささやかな時間もかけがえのない日常だ。「食卓」のシーンは、本作において二人のささやかな日常を映し出す象徴的な場面として幾度となく登場する。
微笑みながらヨハンに語りかける琉と、その言葉を静かに受け止めるヨハン。何気ないひとときのなかに、二人のあいだに流れる穏やかで温かな時間が感じられる一枚となっている。二人が醸し出す温かな空気感は、新たな「イソテギョン」のケミ誕生を予感させる。