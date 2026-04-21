上田桃子も取り入れた氣の力をゴルフのスイングに活かす方法

氣が心を動かし、心が体を動かす

ここまで荒川先生に教わった「氣」について、私なりに一生懸命、説明してきたつもりです。しかし氣は目にも見えませんし、また私の浅い理解では、みなさんに上手に伝えられたかどうか心配でなりません。そこでこの章の最後に、これまで書いてきたことを少し整理してみます。

氣の正体がわからなくとも、氣が私たちの生活に深く関わっていることを否定する人はいないはずです。好むと好まざるにかかわらず、また信じようが信じまいが、私たちは無意識のうちに氣に包まれて生きています。それはやる気、元気、気持ち……などで、私たちが日常に使う言葉でも明らかです。

その氣に、なんらかの力があると感じている人も少なくはないでしょう。気迫は目に見えない迫力ですし、気を揉んだり、気が滅入ったりしていれば「病は気から」の諺どおり病気にもなりかねません。

そうした氣の力を野球の指導に持ち込んだのが荒川博先生でした。合氣道をはじめ、居合術や歌舞伎など、古くから伝わる日本の武道や芸事に、体の小さな日本人が勝つヒントを見出そうとしました。

「氣が心を動かし心が体を動かす」は、荒川先生の口癖でした。なんだか精神論に聞こえますが、たとえば能は約20キロもある衣装をつけて、跳んだり跳ねたりする伝統芸能です。そうした身のこなしは、はたして筋力がありさえすればできる、というものではないでしょう。そこには達人と呼ばれる人の一流の身のこなしもあるでしょうが、それを支えるのが氣である、というのが荒川先生の考えだったように思います。

その氣の力をゴルフのスウィングに活かそうというのが、本書の目的です。まずは普段、意識していない氣を意識してください。次はその氣を、臍下丹田に鎮めるよう意識します。そして、その氣を体の隅々まで行き渡らせたら、いよいよスウィング理論の始まりです。

【出典】『ゴルフのトップコーチが教えるスウィングの真髄』著者：辻村明志