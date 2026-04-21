本日の予定【経済指標】
【NZ】
消費者物価指数（2026年 第1四半期）07:45
予想 0.8% 前回 0.6%（前期比)
予想 2.9% 前回 3.1%（前年比)
【英国】
ILO失業率（2月）15:00
予想 5.2% 前回 5.2%（ILO失業率)
雇用統計（3月）15:00
予想 N/A 前回 4.4%（失業率)
予想 N/A 前回 2.47万件（失業保険申請件数)
【ユーロ圏】
ドイツZEW景況感指数（4月）18:00
予想 -7.0 前回 -0.5（ZEW景況感指数)
【米国】
小売売上高（3月）21:30
予想 1.4% 前回 0.6%（前月比)
予想 1.4% 前回 0.5%（自動車除くコア・前月比)
中古住宅販売成約指数（3月）23:00
予想 0.0% 前回 1.8%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.6%（前年比)
企業在庫（2月）23:00
予想 0.3% 前回 -0.1%（前月比)
※予定は変更することがあります
消費者物価指数（2026年 第1四半期）07:45
予想 0.8% 前回 0.6%（前期比)
予想 2.9% 前回 3.1%（前年比)
【英国】
ILO失業率（2月）15:00
予想 5.2% 前回 5.2%（ILO失業率)
雇用統計（3月）15:00
予想 N/A 前回 4.4%（失業率)
予想 N/A 前回 2.47万件（失業保険申請件数)
【ユーロ圏】
ドイツZEW景況感指数（4月）18:00
予想 -7.0 前回 -0.5（ZEW景況感指数)
【米国】
小売売上高（3月）21:30
予想 1.4% 前回 0.6%（前月比)
予想 1.4% 前回 0.5%（自動車除くコア・前月比)
中古住宅販売成約指数（3月）23:00
予想 0.0% 前回 1.8%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.6%（前年比)
企業在庫（2月）23:00
予想 0.3% 前回 -0.1%（前月比)
※予定は変更することがあります