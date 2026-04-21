【NZ】
消費者物価指数（2026年 第1四半期）07:45　
予想　0.8%　前回　0.6%（前期比)
予想　2.9%　前回　3.1%（前年比)

【英国】
ILO失業率（2月）15:00　
予想　5.2%　前回　5.2%（ILO失業率)

雇用統計（3月）15:00
予想　N/A　前回　4.4%（失業率)　
予想　N/A　前回　2.47万件（失業保険申請件数)

【ユーロ圏】
ドイツZEW景況感指数（4月）18:00
予想　-7.0　前回　-0.5（ZEW景況感指数)

【米国】
小売売上高（3月）21:30
予想　1.4%　前回　0.6%（前月比)
予想　1.4%　前回　0.5%（自動車除くコア・前月比)

中古住宅販売成約指数（3月）23:00
予想　0.0%　前回　1.8%（前月比)
予想　N/A　前回　-0.6%（前年比)

企業在庫（2月）23:00
予想　0.3%　前回　-0.1%（前月比)

※予定は変更することがあります