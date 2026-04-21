本日の予定【発言・イベント】
15:00 日銀「金融システムレポート」
15:30 ナーゲル独連銀総裁、国際経済会議出席
16:00 デギンドスECB副総裁、講演（質疑応答あり）
16:30 コッハー・オーストリア中銀総裁、会議開会挨拶
23:00 米上院銀行委員会、ウォーシュ次期FRB議長指名公聴会
22日1:15 テュディン・スイス中銀理事、会議出席
3:30 ウォラーFRB理事、ブルッキングス研究所主催会議出席（質疑応答あり）
EU外相理事会
米国イラン停戦期限（※トランプ米大統領は22日期限と主張）
※予定は変更することがあります
15:30 ナーゲル独連銀総裁、国際経済会議出席
16:00 デギンドスECB副総裁、講演（質疑応答あり）
16:30 コッハー・オーストリア中銀総裁、会議開会挨拶
23:00 米上院銀行委員会、ウォーシュ次期FRB議長指名公聴会
22日1:15 テュディン・スイス中銀理事、会議出席
3:30 ウォラーFRB理事、ブルッキングス研究所主催会議出席（質疑応答あり）
EU外相理事会
米国イラン停戦期限（※トランプ米大統領は22日期限と主張）
※予定は変更することがあります