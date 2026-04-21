米株価指数先物 上昇、イラン代表団がパキスタンに向かう予定 米株価指数先物 上昇、イラン代表団がパキスタンに向かう予定

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米株価指数先物 上昇、イラン代表団がパキスタンに向かう予定



東京時間07:12現在

ダウ平均先物JUN 26月限 49726.00（+87.00 +0.18%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7157.25（+9.25 +0.13%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 26796.75（+48.00 +0.18%）



米株価指数は時間外で上昇。



イランの代表団が21日にパキスタンに向かう予定だとNYタイムズなど複数メディアが報じている。パキスタン当局者は米イラン協議が開催されることを確信しているという。



ただ、イラン政府は代表団の派遣を公式には認めていない。イラン国会議長は「脅迫による交渉は受け入れない」としている。

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