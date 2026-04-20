葛飾北斎の4作品がジャガー・ルクルトのウォッチに　「諸国瀧巡り」シリーズ最終作

スイスのマニファクチュールブランド「ジャガー・ルクルト（JAEGER-LECOULTRE）」が、「レベルソ・トリビュート・エナメル」の新作として、葛飾北斎の「諸国瀧巡り」シリーズの最終作となる4モデルを発表した。各10点限定。

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ジャガー・ルクルトは、2018年から葛飾北斎にオマージュを捧げた「レベルソ・トリビュート・エナメル」の限定モデルを発表してきた。「Watches and Wonders Geneva 2026」で発表された新作は、葛飾北斎の「諸国瀧巡り」から、「相州大山ろうべんの滝」「東海道坂ノ下清滝くわんおん」「美濃ノ国養老の滝」「東都葵ケ岡の滝」の4作品にフォーカス。ジャガー・ルクルトのメティエ・ラール工房の職人による手作業で装飾を施した。

各モデルには、ダイヤルにギョーシェ彫りとエナメルを、ケースバックに葛飾北斎の作品をモチーフにしたエナメル細密画をデザイン。1991年に初登場した手巻きキャリバー「822」を搭載し、レベルソを象徴する長方形のケースの形状に忠実に沿うように設計したほか、18Kホワイトゴールド製フォールディングクラスプ付きブラックアリゲーターレザーストラップと、18Kホワイトゴールド製「アールデコ」ミラネーゼブレスレットが付属する。

◾️ジャガー・ルクルト：公式サイト