　21日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比420円高の5万9320円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

62932.09円　　ボリンジャーバンド3σ
60266.86円　　ボリンジャーバンド2σ
59320.00円　　21日夜間取引終値
58994.00円　　5日移動平均
58824.89円　　20日日経平均株価現物終値
57945.00円　　一目均衡表・転換線
57601.63円　　ボリンジャーバンド1σ
55280.00円　　一目均衡表・基準線
54970.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54936.40円　　25日移動平均
54780.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
54722.00円　　75日移動平均
52271.17円　　ボリンジャーバンド-1σ
49605.94円　　ボリンジャーバンド2σ
49059.50円　　200日移動平均
46940.71円　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース