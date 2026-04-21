日経225先物テクニカルポイント（21日夜間取引終了時点）
21日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比420円高の5万9320円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
62932.09円 ボリンジャーバンド3σ
60266.86円 ボリンジャーバンド2σ
59320.00円 21日夜間取引終値
58994.00円 5日移動平均
58824.89円 20日日経平均株価現物終値
57945.00円 一目均衡表・転換線
57601.63円 ボリンジャーバンド1σ
55280.00円 一目均衡表・基準線
54970.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54936.40円 25日移動平均
54780.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
54722.00円 75日移動平均
52271.17円 ボリンジャーバンド-1σ
49605.94円 ボリンジャーバンド2σ
49059.50円 200日移動平均
46940.71円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
62932.09円 ボリンジャーバンド3σ
60266.86円 ボリンジャーバンド2σ
59320.00円 21日夜間取引終値
58994.00円 5日移動平均
58824.89円 20日日経平均株価現物終値
57945.00円 一目均衡表・転換線
57601.63円 ボリンジャーバンド1σ
55280.00円 一目均衡表・基準線
54970.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54936.40円 25日移動平均
54780.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
54722.00円 75日移動平均
52271.17円 ボリンジャーバンド-1σ
49605.94円 ボリンジャーバンド2σ
49059.50円 200日移動平均
46940.71円 ボリンジャーバンド3σ
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