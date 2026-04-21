　21日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比18.0ポイント高の3803.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3969.53ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3869.72ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3803.50ポイント　　21日夜間取引終値
3790.00ポイント　　5日移動平均
3779.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3777.02ポイント　　20日TOPIX現物終値
3769.91ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3686.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3670.10ポイント　　25日移動平均
3669.51ポイント　　75日移動平均
3662.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3633.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3570.29ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3470.48ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3370.67ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3344.10ポイント　　200日移動平均

株探ニュース