21日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比18.0ポイント高の3803.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3969.53ポイント ボリンジャーバンド3σ

3869.72ポイント ボリンジャーバンド2σ

3803.50ポイント 21日夜間取引終値

3790.00ポイント 5日移動平均

3779.00ポイント 一目均衡表・転換線

3777.02ポイント 20日TOPIX現物終値

3769.91ポイント ボリンジャーバンド1σ

3686.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

3670.10ポイント 25日移動平均

3669.51ポイント 75日移動平均

3662.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

3633.00ポイント 一目均衡表・基準線

3570.29ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3470.48ポイント ボリンジャーバンド2σ

3370.67ポイント ボリンジャーバンド3σ

3344.10ポイント 200日移動平均



株探ニュース