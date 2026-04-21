TOPIX先物テクニカルポイント（21日夜間取引終了時点）
21日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比18.0ポイント高の3803.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3969.53ポイント ボリンジャーバンド3σ
3869.72ポイント ボリンジャーバンド2σ
3803.50ポイント 21日夜間取引終値
3790.00ポイント 5日移動平均
3779.00ポイント 一目均衡表・転換線
3777.02ポイント 20日TOPIX現物終値
3769.91ポイント ボリンジャーバンド1σ
3686.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3670.10ポイント 25日移動平均
3669.51ポイント 75日移動平均
3662.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3633.00ポイント 一目均衡表・基準線
3570.29ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3470.48ポイント ボリンジャーバンド2σ
3370.67ポイント ボリンジャーバンド3σ
3344.10ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3969.53ポイント ボリンジャーバンド3σ
3869.72ポイント ボリンジャーバンド2σ
3803.50ポイント 21日夜間取引終値
3790.00ポイント 5日移動平均
3779.00ポイント 一目均衡表・転換線
3777.02ポイント 20日TOPIX現物終値
3769.91ポイント ボリンジャーバンド1σ
3686.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3670.10ポイント 25日移動平均
3669.51ポイント 75日移動平均
3662.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3633.00ポイント 一目均衡表・基準線
3570.29ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3470.48ポイント ボリンジャーバンド2σ
3370.67ポイント ボリンジャーバンド3σ
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