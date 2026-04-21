21日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の789ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



836.31ポイント ボリンジャーバンド3σ

808.09ポイント ボリンジャーバンド2σ

802.63ポイント 20日東証グロース市場250指数現物終値

790.60ポイント 5日移動平均

789.00ポイント 21日夜間取引終値

779.86ポイント ボリンジャーバンド1σ

759.00ポイント 一目均衡表・転換線

751.64ポイント 25日移動平均

739.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

736.63ポイント 75日移動平均

733.27ポイント 200日移動平均

729.50ポイント 一目均衡表・基準線

723.42ポイント ボリンジャーバンド-1σ

720.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

695.19ポイント ボリンジャーバンド2σ

666.97ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース