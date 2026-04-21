　21日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の789ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

836.31ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
808.09ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
802.63ポイント　　20日東証グロース市場250指数現物終値
790.60ポイント　　5日移動平均
789.00ポイント　　21日夜間取引終値
779.86ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
759.00ポイント　　一目均衡表・転換線
751.64ポイント　　25日移動平均
739.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
736.63ポイント　　75日移動平均
733.27ポイント　　200日移動平均
729.50ポイント　　一目均衡表・基準線
723.42ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
720.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
695.19ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
666.97ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース