インスタグラムを更新

カーリング女子で3月にロコ・ソラーレを退団した吉田知那美が20日、自身のインスタグラムを更新。「風呂上がり」の自撮りショットを公開した。ファンからは「可愛すぎ」「妖精みたい」といった声が上がっている。

タオルを頭に巻き、カメラに向かって微笑んだ。吉田は自身のインスタグラムに「野沢温泉村の常識、北見市の非常識 誰かの常識は誰かにとっての非常識なんて言わずもがなの原理というわけで。選んでよし、好みの生き方」とつづり、自撮り写真を公開した。「#風呂上がり」というハッシュタグもつけている。

北海道北見市出身の吉田は、2022年にアルペンスキー日本代表コーチで長野県野沢温泉村出身の河野恭介さんと結婚。出身地による文化の違いを感じたようだ。

ファンからは「可愛すぎ」「あらカワイー」「その笑顔が大好きです」「素敵なオフショットです」「野沢温泉の温泉 最高ですよね」「ばったりと出会いたいです」「お風呂上がり、爽やか！」「妖精みたい」「とても、綺麗で素敵です！！！」「もうそちらは暑そうですね〜、北見は風が強くてまだ上着必要です笑」「かなり痩せましたね」「やっぱ華があるなぁ」といった反響が寄せられた。

吉田はロコ・ソラーレで2018年平昌五輪銅メダル、2022年北京五輪で銀メダルを獲得。3月末でロコを退団し、4月上旬にはプロリーグ「ロックリーグ」に参戦した。



（THE ANSWER編集部）