『MAZZEL DUO MISSION』シーズン1特別番組配信決定 MAZZELが2人1組でさまざまなミッションに挑戦
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』シーズン1の特別番組「シーズン１未公開映像大放出SP！〜ミッションの舞台裏を全部見せます〜」が、29日正午にFODプレミアムにて配信される。
【番組カット】心が折れかける場面も…バンドに挑戦するMAZZEL
同番組では、MAZZELのKAIRYU（カイリュウ）、NAOYA（ナオヤ）、RAN（ラン）、SEITO（セイト）、RYUKI（リュウキ）、TAKUTO（タクト）、HAYATO（ハヤト）、EIKI（エイキ）の多種多様な個性をもった8人のメンバーが、アーティストとしての成長を目指し、DUO（2人1組）でさまざまなミッションに挑戦する。真剣に挑戦する姿を通して、視聴者にMAZZELの成長、そして新たな一面を見せていく。
シーズン1では、MAZZELがさまざまなミッションに挑戦する姿を、2025年７月末から26年2月にかけてFODプレミアムで順次配信していた。シーズン2の制作も決定している。
シーズン1第1回では和太鼓と声優、第2回ではアーチェリーと社交ダンス、第3回ではクライミングとサバイバルキャンプ、第4回ではジャズバンドに挑戦し、難易度の高いミッションを見事にクリアしてきた。特別番組では、シーズン1本編には入りきらなかった未公開シーンを放送する。
【番組カット】心が折れかける場面も…バンドに挑戦するMAZZEL
同番組では、MAZZELのKAIRYU（カイリュウ）、NAOYA（ナオヤ）、RAN（ラン）、SEITO（セイト）、RYUKI（リュウキ）、TAKUTO（タクト）、HAYATO（ハヤト）、EIKI（エイキ）の多種多様な個性をもった8人のメンバーが、アーティストとしての成長を目指し、DUO（2人1組）でさまざまなミッションに挑戦する。真剣に挑戦する姿を通して、視聴者にMAZZELの成長、そして新たな一面を見せていく。
シーズン1第1回では和太鼓と声優、第2回ではアーチェリーと社交ダンス、第3回ではクライミングとサバイバルキャンプ、第4回ではジャズバンドに挑戦し、難易度の高いミッションを見事にクリアしてきた。特別番組では、シーズン1本編には入りきらなかった未公開シーンを放送する。