工藤静香、“親友”イモトアヤコに誕生日を祝福される ケーキを前に笑顔はじける2ショット披露「本当に仲良しですね」「めちゃくちゃ素敵」
歌手の工藤静香とタレントのイモトアヤコ（40）が19日、それぞれ自身のインスタグラムを更新。14日に56歳の誕生日を迎えた工藤をイモトが祝福したことを報告し、ケーキを前に“仲良し”2ショットを披露した。
【写真】「本当に仲良しですね」ケーキを前に笑顔はじける2ショットを披露した工藤静香＆イモトアヤコ
プライベートでも共に登山に出かけたり、今年1月に誕生日を迎えたイモトを工藤が祝福するなど、“仲良し”な様子を披露してきた2人。工藤は「忙しいのに〜 絢ちゃんがお祝いをしてくれました〜 時間があっという間に過ぎてしまい、慌てて解散した私達。しかし私も絢ちゃんも良く食べる。笑」と報告し、3枚の写真と、2人で仲良く街を歩く様子をとらえた貴重な動画を披露。
またイモトも「静香さん #happybirthday お誕生日おめでとうございます あー楽しく美味しく優しい時間だったなぁ お天気最高でお散歩タイム」と振り返り、同じ写真と動画をアップした。
この投稿にファンからは「笑顔最高」「めちゃくちゃ素敵な2ショット 本当に仲良しですね とても楽しい雰囲気が伝わってきます」「とってもいい写真 お二人のはじける笑顔が眩しい 素敵です」「しーちゃん、幸せ者だね 素敵なツーショに、こちらまでHAPPYな気持ちになりました」「お二人ともかわいい〜」「楽しい時間を過ごせて良かったですね！」などのコメントが寄せられている。
【写真】「本当に仲良しですね」ケーキを前に笑顔はじける2ショットを披露した工藤静香＆イモトアヤコ
プライベートでも共に登山に出かけたり、今年1月に誕生日を迎えたイモトを工藤が祝福するなど、“仲良し”な様子を披露してきた2人。工藤は「忙しいのに〜 絢ちゃんがお祝いをしてくれました〜 時間があっという間に過ぎてしまい、慌てて解散した私達。しかし私も絢ちゃんも良く食べる。笑」と報告し、3枚の写真と、2人で仲良く街を歩く様子をとらえた貴重な動画を披露。
この投稿にファンからは「笑顔最高」「めちゃくちゃ素敵な2ショット 本当に仲良しですね とても楽しい雰囲気が伝わってきます」「とってもいい写真 お二人のはじける笑顔が眩しい 素敵です」「しーちゃん、幸せ者だね 素敵なツーショに、こちらまでHAPPYな気持ちになりました」「お二人ともかわいい〜」「楽しい時間を過ごせて良かったですね！」などのコメントが寄せられている。