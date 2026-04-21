「肌の老化」とは一体何なのか…男のスキンケアを始める前に、絶対に知っておくべきこと

肌の老化とは

「皮膚は私たちを外部環境から守るという非常に重要な役割を持っています。臓器や筋肉が老化して機能が低下していくように、年齢とともに皮膚の防御機能も弱くなるので、自ら改善する必要が出てきます。何もせずにいると、シワやシミが増えるだけでなく、命に関わる大ごとになるかもしれません」

『スキンケアの科学 科学的に正しい皮膚の話』（講談社）などの著書のある、東海大学名誉教授の平山令明氏がそう警鐘をならす。

現代では、スキンケアをするのは女性だけという思い込みはあまりに時代遅れ。後述するように、スキンケアを怠るとがんにさえなりかねない。今のうちから正しいスキンケアを実践して、肌の老化をできるだけ遅らせ、老け顔とは無縁の生活を送ろう。

そもそも肌の老化とはどのような現象なのか。平山氏が解説する。

「皮膚の細胞が新陳代謝して入れ替わることをターンオーバーと呼びますが、若くて健康な人はおよそ4週間でそれが起きます。

新しい細胞は皮膚の深い部分で生まれ、古い細胞が徐々に皮膚の表面へと押し上げられていき、最後は垢として剥がれ落ちる。この細胞の新陳代謝の際に、何らかの異常が起きるとシミ、シワ、くすみなどの原因となるわけです。

また、年を重ねると、ターンオーバーの周期も遅くなってしまう。いかにして若い頃の周期に近づけるかというのも、スキンケアでは重要な要素になります。

自分の「肌質」を知ろう

では、具体的にはどのようなスキンケアをすればいいのか。まず大切なのは、自分自身の「肌質」を知り、適切なスキンケアグッズを揃えることだ。

肌質は、洗顔料を使って顔をきれいにした後、肌の水気をとって30分後の状態で判断する。たとえば、肌がパサついていれば乾燥肌、全体がテカっていれば脂性肌となる（左の図表も参照）。

平山氏によると、肌質はおもに肌表面の水分と皮脂の分布の状態で、5種類に分けられる。それぞれの特徴は次の通り。

普通肌：水分と皮脂のバランスがとれていて、肌のトラブルが少なく健康的な状態の肌

乾燥肌：皮脂が少なく、肌がパサつく。高齢者に多い。炎症を起こしやすく、シワになりやすい

混合肌：部分的に皮脂の分泌量が異なる肌のタイプ。Tゾーン（額と鼻の部分）の皮脂分泌は多く、逆にUゾーン（頬と顎の部分）はパサつき、水分不足になる

脂性肌：顔全体に皮脂が多く分泌しているタイプ。肌がテカっていて、ニキビができやすく、毛穴が目立つがシワはできにくい

敏感肌：刺激に反応してすぐに炎症を起こしてしまう。スキンケア用品に含まれる香料などに反応してしまうこともあるので注意が必要

あなたの肌タイプはどれだろうか。ほとんどの場合は遺伝で決まるが、年齢、環境、食事、精神的ストレス、ホルモンなどの要素によって変化することもある。スキンケア商品は、肌のタイプ別に分かれていることも多いので、自分の肌タイプを知ってからスキンケア用品を揃えたい。

【後編を読む】「日焼けは火傷と同じです」男の老化を防ぐために絶対に知っておくべき肌の常識・非常識

「週刊現代」2026年4月27日号より

【つづきを読む】「日焼けは火傷と同じです」男の老化を防ぐために絶対に知っておくべき肌の常識・非常識