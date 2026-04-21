歯磨きがヘタな人は老ける、病む、鬱になる……口が汚い人はどんどん孤立して最悪孤独死します

口が汚いとどんどん孤立する

「いま、息は大丈夫だっただろうか」―。虫歯はないし、激しい痛みがあるわけでもない。ただ、口のねばつきや口臭が気になって、なんとなく自分に自信が持てない。それだけで会話が減り、人と会うのもなんだか面倒になる。

口の中の小さな不調は、ときに気分や人づきあいまで静かに蝕んでいく。

そんな口の中を清潔に保つために、毎日歯磨きをする。当たり前のことに思えるが、実は歯磨きの上手さや口の中の状態の良し悪しが、老化や病気の悪化、さらには鬱病にまで関わっていることが最新の研究で明らかになっている。

その研究で使われたのは、'20年から実施されている、『JACSIS』という健康格差に関する大規模な疫学調査だ。全国の15〜79歳の男女約3万人が参加した、世界的にも貴重なデータセットである。岡山大学学術研究院医療開発領域の竹内倫子氏が解説する。

「大規模な疫学調査のうち、'22〜'23年のデータをもとに調査研究を実施しました。'22年の時点で、鬱病の自己申告がなかった20歳以上の1万5068人を対象に、1年後に鬱病を発症した人の口の中の状態を調査。すると、口腔QOLと呼ばれる口の中の健康状態が悪いと、鬱病を発症するリスクが高まることが判明しました」

口腔QOLは虫歯や歯周病などの病気の有無だけでなく、口の中の痛みや見た目、口臭なども含まれる。そんな口腔QOLが鬱病となぜ関連するのか。竹内氏が続ける。

「口の中に何らかのトラブルを抱えていると、人に会うのが億劫になったり、一緒に食事するのを避けてしまったりする傾向があります。そうしたことから、孤立や孤独感が高まり、鬱病につながっていくと考えています」

カギとなるのは「歯の本数」

では、口腔QOLそのものは、どうすれば高い状態を維持できるのか。大切になるのは「歯の本数」だという。

「歯の本数が少ないと、それだけで口腔QOLが下がることは、これまでも先行研究で繰り返し示されてきました。今回の調査でも『歯がすべてある人』『1〜9本なくなっている人』『10本以上歯がない人』の3つに分類して分析したのですが、やはり歯をたくさん失っている人ほど口腔QOLが低く、そして鬱病の発症につながっていることがわかりました」（竹内氏）

'18年に実施された永久歯の抜歯原因調査によれば、歯の本数が少なくなる原因の約7割は虫歯と歯周病である。だからこそ、毎日のブラッシングが欠かせない。

【後編を読む】 「歯磨きはうつ病改善に効果アリ」最新研究で学ぶ正しい歯と心の磨き方

「週刊現代」2026年4月27日号より

【つづきを読む】「歯磨きはうつ病改善に効果アリ」最新研究で学ぶ正しい歯と心の磨き方