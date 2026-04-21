PTSD症状の悪化を防ぐには。「以前の自分はどうだったか」意識して暮らすことが回復への道

PTSD(心的外傷後ストレス症)は、事件や事故、災害などのつらい体験がトラウマとなって、いつまでも恐怖や不安が続き、生活に支障が出てしまう心の病気です。近年は暴力や性被害、重度の事故など、個々の事例からPTSDになることも多く、誰もがトラウマの問題と無縁でいられなくなっています。

こうしたトラウマによって引き起こされるさまざまな変化(トラウマ反応)や対処法、家族や周囲の人ができるサポート法を紹介した書籍『新版 PTSDとトラウマのすべてがわかる本』より、一部を抜粋紹介します。

変化を理解して、回復を目指す

トラウマによる症状を悪化させないためには、トラウマとなる出来事が起こる前の自分と今の自分を比べて、心が変化していることを自覚し、対処していくことが大切です。

■変化への対処が回復の分かれ目に

自分の身に起きた変化を仕方がないことだとあきらめるか、治していこうとするか、その違いが回復の経過を左右します。

変化のほとんどがトラウマ反応だと考えられる

トラウマ体験のあとに心身に起きる変化は、ほとんどがトラウマ反応です。

トラウマ反応による変化に対して、「もともとこういう性格だった」と思いこんだり、「もうとり返しがつかない」と決めつけたりしてはいけません。

トラウマ反応には治療によって改善できるものが多くあります。変化したことを仕方ないとあきらめず、回復を目指すことが大切です。

悲観的・否定的に変化した自分の心を理解するには、トラウマ体験前の自分と今の自分の心を比べ、しっかり検証する必要があります。自分ひとりで比較するのは難しいので、周囲の人との対話や、専門家の力を借りておこないましょう。

■変化を具体的に検証する

トラウマ体験前の自分を思い出し、現在の自分と、どのような点で違っているかを検証します。

変化した考え方、生活をもとに戻していく

自分の変化が把握できたら、その部分をとり戻すための努力をします。考え方や生活リズムをよい方向へ変えていくのです。

■変化した考え方を見直す

トラウマ体験によって変わってしまった心を、もとに戻していきます。自分本来の心をモデルとして、考え方を変えます。

トラウマ体験後の変化が理解できたら、変化した部分を戻していきます。完全にもと通りにならなくても、できるかぎり近づけていくのです。

それによって、以前の自分に近い健康状態をとり戻すことができます。

変化した部分を改善するためには、治療を受けてトラウマを克服したり、認知を修正したりするだけでなく、生活改善も並行すると効果的です。

以前の自分はどのような考え方をしていたか、生活はどうだったか、それを意識しながら暮らすことが、回復に結びつきます。

■生活改善を並行しておこなう

心理療法や薬物療法などの専門的な治療を受けるのと並行して、生活面の見直しをおこなうことにより、症状の悪化を防げます。

PTSDの治療の基本を解説。目標は「本来の生活をとり戻す」こと。