私腹を肥やしながら罪の意識を消そうとしている「超富裕層」から、人類の未来をとり戻せ

環境保全は誰のため? リサイクル、再生可能エネルギー、カーボンオフセット―。

すべて超富裕層が潤うための虚偽、巨大マネーのためのグリーン・ビジネスだった！

「サステナビリティ・クラス」とは、高学歴で可処分所得と意識が高い「いい人」たち。エコや倫理的正しさをSNSでアピールし、「環境」を意識した高額商品を買う余裕がある中流階級だ。彼らが「地球の未来のためだ」と思ってやっていたことは、実はグリーン・ビジネスに加担し、弱者を追いやり、格差を広げる原因になっていた……。新たな植民地主義ともいえる「グリーン・ビジネス」の実態を、豊富なデータをもとに明らかにした著書『欲と偽善のサステナビリティ』。サステナビリティの名のもとの「欲と偽善」を、気鋭の研究者が暴くセンセーショナルな意欲作より、一部の章をピックアップしてご紹介。

「グリーン屋」からエコロジーを取り戻す

僕たちが「サステナビリティ・クラス」という言葉を使うのは、スムージーの愛飲者やインセンスを焚く「ワッツとリアリーの熱狂的なファン」、グリーンなテック起業家、カレド・ビン・アルワリード王子に共通するものが、彼らのクラスの位置づけだからだ。つまり、彼らの解決策は意識的であれ無意識であれ、自らの富と財産を守るニーズから生まれている。しかもそのうえで、世界を救う者として自分自身を位置付けているのだ。つまり、このクラスの人々にとって、「ドロップアウト」したいという思いは、「ブートアップ」せずにはいられない衝動と同義語である。

「サステナビリティ・クラス」は地理学者のケニス・グールドとタミー・ルイスが考え出した言葉で、リチャード・フロリダの著書『新クリエイティブ資本論』（井口典夫訳・ダイヤモンド社）で広く知られるようになった専門用語「クリエイティブ・クラス」にちなんで名づけられた。ちなみに大きな反響を呼んだ同書では、将来、都市の成長を担うのはクリエイティブ・クラスの人たちだと論じている。

今日僕たちが目の当たりにしているのは、クリエイティブ・クラスが「グリーン」でサステナブルなものをすべて取り込んでいる姿だ。このクラスは良心のある中流・上流階級の人々で構成されている。彼らは、自らをリベラルで革新的だと認識し、エコロジーの問題に対する関心がとても高いものの、そのアプローチはあくまでも自分の階級の考え方に則したものにすぎない。結果として、不動産開発業者からテック企業、自動車メーカー、石油会社にいたるまで、その誰もがこのクラスに受け入れられるように自社の製品を売り込もうとしている。

とはいえ、地球上の大半の人たちにとって、グリーン屋が宣伝するサステナビリティの構想は全く意味をなさない。資源利用と炭素排出量の観点で考えると、労働階級の人たちの方がはるかに環境に優しい。廃棄物の量も少ないし、そもそも世界中を飛行機で飛び回る金銭的余裕がないからだ。

富裕層上位1％が二酸化炭素排出量の半分を生み出す

例えばニューヨーク市では、低所得者層1人当たりのカーボンフットプリントは富裕層の3分の1程度にしかならない。たとえサステナビリティ・クラスが人口密度の高い、自転車で移動が可能な地域に移り住んだところで（そこに住んでいた労働者階級の住民は強制移転）、廃棄物の量は依然としてその労働者階級の住民よりもはるかに多い。その理由もまた収入にある。カーボンフットプリントを何よりも予測できるのが収入だからだ。

世界規模で見ると、富裕層上位1％のライフスタイルが二酸化炭素排出量の半分を生み出している。投資金額を考慮すると、億万長者1人が排出する二酸化炭素の量は、平均的な人の100万倍におよぶ。だからといって、環境への影響を個人のライフスタイルの選択によって判断すべきだと言いたいわけではない。そうではなく、「カーボンフットプリント」のような数値に頼ったり、サステナブルなライフスタイルに注目したりしていると、大局が見えなくなると指摘しているのだ。

つまり、エコロジカルな危機を引き起こす原因は、富裕層と貧困層の極端な格差（言い換えると、誰が何を所有し、誰が発言権を持ち、誰が発言権を持たないのか）にある。とはいえ、こうした数値を紹介するのも有益ではある。たとえそれが単に、サステナブルなライフスタイルの選択が、彼らのルールに照らしても、宣伝されるほど期待に応えていないことを示すだけだとしてもだ。いずれにせよ、こうした事実を見ても、「グリーン」なライフスタイルが、問題を解決できない矛盾に満ちた解決策であることは明らかだ。それに、これから『欲と偽善のサステナビリティ』で見ていくように、「まぁ、何もやらないよりはマシでしょう」という論理でも正当化できない。それどころか、状況を悪化させかねない。

ロサンゼルス行きのことを振り返るとすぐに、あの街の両極端な姿を凝縮した、チャックとの出会いが鮮明に思い浮かぶ。あのとき僕たちは、ロサンゼルスで最も豪奢な場所で、動き始めた再生革命について話を聞いた。その革命とは、目覚めの瞬間であり、ブレークスルーであり、社会を新たな進化の時代へと推し上げるものだという。

覚醒（ウォークネス）、心身の健康（ウェルネス）、革新（イノベーション）がひとつになるというのだ。しかしその同じ朝に僕らが目撃したのは、「倫理的に調達された」治安部隊が、サステナビリティの進化とその犠牲者との境界をパトロールしている姿だ。午前中には路上生活者に暴力を振るう姿、午後にはヒルトンホテルのプールサイドで太陽の陽射しを浴びながら盛り上がる姿――その落差は、サステナビリティ・クラスのビジョンが抱える問題を端的に示していた。

僕たちが目指すのは、グリーン屋（それに大手テック企業の大物や石油王、不動産業界の超大物ら）の手からエコロジーを取り戻すことだ。彼らは「グリーン成長」やら「再生革命」やら「スマートシティ」やら、すべてを約束していながら、自らのために富を蓄えるだけで、その結果、私腹を肥やしながら罪の意識を消そうとしている。たとえグリーンでスマートな新しい都市であっても、所得の低い人や人種差別を受けている人、恵まれない人、能力の低い人が住民になれない都市がエコロジカルなわけがない。

クラスという枠組みをなくそう

僕たちはこう考えている――サステナビリティ・クラスが、そうした解決策に惹かれる傾向があるのは、他でもない、その解決策が彼らの安全や保障を脅かすことがないからだ。さらに悪いことにそうした解決策は問題を悪化させるだけで何の解決にもならない。つまり、解決すると称しながら、エコロジカルな危機に拍車をかけているだけなのだ。その一方、サステナビリティ・クラスの多くの人が、排他的なサステナビリティはうさん臭くてまがい物のように見えて、心の奥底では満足していないのではないかと僕らは感じていた。世界が危機に瀕しているのに、空虚なブランディングをしているような感覚。でも、これは決して偶然でも驚くようなことでもない。

排除やエコロジーの破壊や空虚に対処するには、サステナビリティ・クラスの人々が自分の立場から一歩踏み出し、他人に手を差し伸べて連帯する必要がある。そんなことをすれば、安心感や心地よいバイブスをリスクにさらすように感じられるかもしれないけれど。それに、今は想像できないかもしれないが、この先サステナビリティ・クラスの人たちは、スーパーリッチがすでに建てた「グリーンな要塞」に入れてもらえないことになるだろう。エコロジーが崩壊すれば、ぼうっとしていられなくなる。クラスを超えた連帯が唯一の現実的な解決策なのだ。

実際のところ、サステナビリティ・クラスが唱えたイデオロギーはサステナブルではない。しかし、繰り返しになるが、目標は現状の維持ではなく、現状を変えることでなければならない。

解決策は、もっと「マインドフル」になれ、もっと大胆になれ、もっとしなやかになれと発破をかけることでもなければ、黙ってもっと一所懸命働けと叱咤することでもない。それに、恐怖や怒りを感じ、わずかな選民のためだけの古き良き時代（そんなものが本当にあったとして）を懐かしく思い出す世界に閉じこもることでもない。エコロジーを巡る戦いというのはむしろ、変化や変化の必然性を受け入れて、さらには、現在世界中で見られる人の動きや、物やエネルギーの流れを生み出し、それを持続させてきた権力との関係性に注意を向けることを意味する。

クラスという枠組みをなくそうとする取り組みであり、個人としての幸福と集団としての幸福を構築する取り組みなのだ。そのためには、利潤追求型で美徳シグナリング重視、その上、個人主義でテクノロジー依存の「グリーンになる」というビジョンを捨てなければならない。というのも、こうしたビジョンは問題を悪化させるだけのまやかしだからだ。エコロジーは皆のものでなければならない。

『欲と偽善のサステナビリティ』は、サステナビリティ・クラスについての本でもあり、サステナビリティ・クラスのための本でもある。意識してそうすることにした。このクラスは欠点もあるが、今必要とされている環境変革（エコロジカル・トランスフォーメーション）で極めて重要な中心的存在になり得る。サステナビリティ・クラスの人たちは財力と高い教育、それに善意も持ち合わせているので、クラスの分裂を深めるのではなく連帯に貢献できるはずだ。だから、このクラスのメンバーに直接話すことを選んだのだ。

このクラスの人たちに向けて、また、他のどのクラスの人たちに向けても、僕たちが提唱したいのは、現状維持に束縛されないエコロジーというビジョンだ。これは公正な移行であり、中心的な役割を果たすのは富裕層ではなく、ごく普通の、労働者階級の人々だ。サステナビリティ・クラスもこの代替的なビジョンに参加できるが、その場合、最終的にクラスは解散することになる。これは単なる可能性や希望の話ではない。このまま何もしなければエコロジーの大破局を待つだけだが、そこに少しでもブレーキをかけられるのだとしたら、サステナビリティ・クラスの解散しかないのだ。人類の未来をライフスタイル環境保護主義者たちの手から取り戻そう。（翻訳:保科京子）

特定の人のための、欲と偽善だらけの「グリーンドリーム」。資金力のない人は数にも入らない