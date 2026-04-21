【最終回】二度と帰らぬと誓った故郷へなぜ主人公は向かったのか……重松清が描く、人生の幕引きを照らした感動の物語

STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。番組は継続しますが、本連載は一旦最終回となります。最後に紹介するのはようへい氏の地元が舞台のモデルになっている重松清さんの感動巨編です。様々な人生経験を経ることで、同じ本を読んでも面白さは何倍にも膨らむ。そんな読書体験の奥深さについてもじっくり語ってくれました。

地域との繋がりを広げていく取り組み

こんにちは、北の読書大好き芸人・ようへいです。この番組を約1年支えてくださった講談社さんと契約が終了することになりました。現代ビジネスでの連載もこれが一旦最終回となります。

番組と連載の取り組みの中で、全国各地にある魅力的な書店を取材をさせていただきました。放送後も個人的にお店に本を買いに行ったり、中には私の選書フェアを開いてくださるお店もあったりと、幸せなご縁を頂戴しました。その他にもまだまだ名前を挙げてお礼を言いたい方はたくさんいらっしゃるのですが、本当に1年間ありがとうございました。

これからも私はプライベートで全国各地の書店を巡って、そんな報告なども各所でできればと思っています。

さて、そもそもどうして私が「本屋巡り」をするようになったのか。

以前どこかでお話ししているかもしれませんが、私の故郷は北海道の芦別市というところです。子どもの頃はまだ町に何軒か書店があり、それこそ母方の親戚も書店をやっていました。しかし少しずつ減っていき、今から7年ほど前、最後に残っていた川島書店というお店が閉店して、町から本屋さんがなくなりました。

その時、無性に寂しかったのです。もちろん故郷を離れて数十年経っていましたから、閉業する時に「寂しい」というのは少し無責任で身勝手な感情なのですが、それでもそこから全国の神社巡りの際に、近くに町の本屋さんがあったら自然と立ち寄るようになっていました。

各地にある町の小さな本屋さんに行くことで、自分を読書好きにしてくれた「今はなき故郷の本屋さん」に恩返しをしている。……というと少しキザでしょうか。

あの場所に行けば自分を守って、育ててくれる。人生を少しだけ前に進めてくれる物語が必ずある。私にとってはたまらない場所、それが「書店」なのです。

書店はもうありませんが、芦別市にはお米をはじめとした美味しい農作物や、「芦別温泉スターライトホテル」という自慢の人気宿など、魅力がたくさんありますので、ぜひ一度皆様、我が故郷・芦別市に足を運んでみてください！

皆様にお願いをしたところで、本日ご紹介する一冊はこちらです――。

重松清（しげまつ・きよし）『カシオペアの丘で』

この小説は、これまで二回読みました。2007年に新刊として出た単行本で読み、今回紹介するために20年ぶりに読み返しました。二回とも大きな衝撃を受けました。

まず最初に読んだ時のことです。この物語は北海道の真ん中あたりにある「北都（ほくと）市」という架空の町が舞台になっています。読み進めていくうちに「あれ？ ちょっと待って……あれ？ これ芦別じゃない？」と気付いたのです。かつて炭鉱で栄えたが人口減少に悩まされており、町の中心には巨大な観音像がある。レジャー施設で町おこしをしようとするが上手くいかず、間もなくその施設も閉園となる。1893年（明治26年）開基の年となっている。

もうこれは、まんま芦別なのです。重松さんもモデルとなっている町はあると後書きに書いていますが、芦別生まれ、芦別育ちとしては、まるで映像作品を見ているかのように鮮明に景色が浮かぶ中で読み進めることができました。ですから一つ目の衝撃は、「知らずに読んでいて、自分の町が舞台だったという驚きと嬉しさ」でした。

そしてもう一つの衝撃。20年ぶりに読んだ今回、「この作品、こんなに泣けたっけ!?」というくらい泣かされたのです。

元々「自分の町が舞台だったことを抜きにしても良い作品だった」という記憶はありましたが、ここまで号泣した記憶はありませんでした。今回読み終わった後、泣きすぎて遮光器土偶みたいにパンパンに目が腫れていましたから（笑）。

物語は、四十歳を目前にした男性の主人公が、悪性腫瘍で余命3ヶ月と診断され、故郷の北都市に奥さんと小学生の息子を連れて帰ってくるところから始まります。

様々な事情から、主人公は二度と故郷には帰るまいと思っていました。また、二度と会うまいと決めていた幼馴染みがいたのですが、再会して、残されたわずかな時間の中で人生と向き合っていきます。

私も2年前、悪性腫瘍でちょっとピンチになりまして。奇跡的に無事だったのですが、トータルの人生47年間を振り返ることができ、前回とは異なる響き方になっていました。

改めて思ったのは、私たちの日常の経験の積み重ねは、触れる物語を濃密にするのだなということです。作者には大変失礼ですが、物語って読む側の人生で完成することがあるのだと気付かされました。

ですから、若い頃はピンとこなかった作品も、時間を重ねてから読むと急に動き出すこと、輝きを増すことがあります。ましてやそれが、元々「良い作品だな」と思えていたものであれば、自分の人生が重なることでまるで発光するように深みを増していくのです。

この小説には主人公を含め、多くの登場人物が「何かを許し、あるいは何かに許されたい」と心に傷を負っています。

残りわずかな命の灯火を前に、主人公は自分と向き合い、「許したいのは、あるいは許されたいのは誰でもない、結局自分だったのだ」ということに気がついていく。

彼らの物語と併せて、炭鉱事故の記憶や、東京で起きた痛ましい事件を描きながら、やがてこの「北都市」という町が癒やしの土地へと変わっていきます。上下巻トータル800ページというかなりのボリュームですが、数ヶ月間のストーリーとは思えない濃密さがあります。

それは、読み進めていくと自分の人生がフラッシュバックしてきて、読者自身の人生も辿る物語になっていくからです。自分の人生と並行してもう一つの物語を読む、そんな読書体験ができる一冊となっています。

人生の終わりって、どこか夏休みの終わりに似ている気がします。やり残したことがあって少しジタバタして、終わってほしくないという気持ちもありつつ、どこかで受け入れている自分もいる。年を重ねると、その感覚が100%寂しさだけのものではなく、穏やかなものに変わっていくのだなということを、人生の幕が下りる時の舞台の輝き、人生の輝きをどん帳が下がりきるギリギリまで届けてくれる物語に仕上がっています。

重松さんの別名作のタイトルを借りるなら、「その日の前に触れることで、死に支度（死への心構え）ができるような一冊」となっております。私の故郷が舞台というひいき目なしに、重松清、指折りの傑作かと思います。

重松清『カシオペアの丘で』

最終回となりましたが、今回もお付き合いいただきましてありがとうございました。

この番組のPodcastは、Spotify、ApplePodcast、Amazon Music、YouTube、ラジコPodcastで、聞くことができますので「ようへいの時短ブッククラブ」とご検索ください。

これからもずっと、素敵なブックライフをお過ごしください。ようへいでした。

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