【神保 太郎】47都道府県165ヵ所で「反高市デモ」が勃発！大手メディアも報じざるを得なかった現場で起きていたこと

国際法違反の武力侵攻で暴走するトランプ大統領に追従し、媚びへつらうばかりの高市首相は日本を戦前のように「戦争ができる国」にしようとしているのではないか。軍備拡張はもとより、国家情報局や「スパイ防止法」の創設、「国旗損壊罪」による愛国心の強要、非核三原則の見直し、緊急事態条項、そして日本国憲法の改悪…といった危険な路線が浮き彫りになる中、猛烈な勢いで全国に広がっているのが反戦と護憲を訴える市民の抗議行動である。

前編記事『トランプが突いた米マスコミの急所！ 「メガメディア化」が招いたジャーナリズムの機能不全を読み解く』より続く。

47都道府県、165ヵ所にのぼった街頭行動

国会議事堂前の「平和憲法を守るための緊急アクション」の参加者は、3月10日は8000人、3月25日は2万4000人だったが、4月8日には3万人に膨れ上がり、オンラインの視聴は7万人。全国各地での街頭行動は47都道府県、165ヵ所にのぼった。(主催者発表）

この動きは、「2月の衆院選で自民党が大勝し、改憲に向けた動きが加速する可能性が出たことをきっかけに始まった。(呼びかけ団体の）『WE WANT OUR FUTURE』などによると、この取り組みに呼応する形で同様のデモが全国に広がっているという」(朝日新聞・4月9日）。

参加者には若い世代が多く、しかも女性の割合が圧倒していた。スマホの位置情報からの人流データで分析した共同通信は「平日の開催にもかかわらず30代が約3割を占め、2割超の20代が続いた。男女別では女性が6割超を占めた。」（4月19日）と報じている。

「NO WAR！」「憲法守れ」「高市やめろ」を訴えるプラカードや旗の文字やスローガンも、工夫されていた。彼女たちは思い思いのお洒落ないで立ちで色鮮やかなペンライトを振り、自分たちの言葉で語り、歌っていたのが新鮮だった。多くはSNSを通じてこの集会を知ったと言う。初めての参加者も多く、これまでの各大使館前や新宿、池袋のデモ参加者と比べると広範囲で、カジュアルな雰囲気があった。

壇上では韓国の民族問題研究所の金英丸（キム・ヨンファン）氏が「米軍が日本と韓国の市民の命を守ってくれるのか。東アジアの平和を守ろう」と呼びかけ、日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の田中熙巳代表委員のメッセージをピースボート共同代表の畠山澄子氏が代読し「戦争をするなんてとんでもない。憲法は戦力を持たないと言っている。この盛り上がりを全国に広めよう」と訴えた(東京新聞・4月8日）。

「2015年の安保関連法反対の時と比べると、すごいスピードで全国に広がった」市民のデモには、これまで淡々としてきた大手メディアも、ここまで盛り上がってくると無視できなくなった。

しかし参加者が膨れ上がる中、警官隊は鉄柵や警察車両で活動エリアや通行できる道を規制し地下鉄の出入り口の封鎖まで行ったため、あちこちから悲鳴があがった。必要以上の規制によって表現の自由が阻害されたのではないか。デモに参加したドキュメンタリー映画監督の坂上香氏は自身のフェイスブックに撮影動画を載せながら、ぼやいている。

「…反戦デモが全国150ヵ所で行われたようです。私は永田町に参加しましたが、警察が邪魔して身動き取れず（2015年よりさらに規制や管理が徹底してる感じで）、国会議事堂まで辿り着けませんでした」

市民集会を大声で妨害する右翼団体

4月8日のデモに参加して思い出したのは、3月1日に新宿南口駅前の広場で「3.1朝鮮独立運動107周年集会」が開かれた時の光景だった。

日本の植民地にされた朝鮮の人々が独立を求めて立ち上がった日を記念し、関東大震災時の朝鮮人虐殺、徴用工、日本軍「慰安婦」、朝鮮学校差別、沖縄基地問題などに取り組んできた団体から100人以上が結集してリレートークを行った。

ところが、集会の隣に陣取った右翼団体が７〜８台の街宣車を背景に、凄まじい音量で集会を罵倒し始めたのである。集会での発言が聞こえないほどの大声で「お前ら、朝鮮へ帰れ！」「警官はそこを占拠している連中を逮捕しろ！」とスピーカーで喚き散らした。

駅前広場には夥しい数の警察官が待機していたので、集会参加者が警官に「集会への妨害行動は取り締まってほしい」と訴えたが、彼らは何もしようとしなかった。このように露骨で猛烈な右翼の攻撃と妨害は珍しい。ヘイトスピーチ解消法ができても罰則規定がなく、規制ができない状況にある。

同様のことは富山でも発生した。2月25日、富山市にある機械・部品メーカー「不二越」の富山本社前で、朝鮮人勤労挺身隊の強制動員の被害者に対する謝罪と賠償を不二越に求める韓日市民のデモが行われた。

彼らは被害者の遺族や、30年以上にわたって被害者支援をしてきた市民団体で、毎年、不二越の株主総会に出向き、「不二越はなぜ韓国司法の判決に従わないのか」と批判してきた。不二越は「強制連行、強制労働の事実はない」と主張するばかりだった。

ところがこの日、不二越の本社前には北陸全県の右翼団体が結集。10台余りの黒い車両を動員し、大音量の拡声器で「日本を出ていけ！」「請求権協定ですべて終わっている！」と叫んで威嚇と妨害を繰り返した。これらの動きを警察官は制御せず、地元メディアは報道することもなかった。

市民団体の一人は、「これまでになかった現象だ。右翼団体は高市政権になってから、自分たちが何をしても許される気分で盛り上がっているのではないか」と危機感をつのらせた。

日本のデモに影響を与えた韓国の「ロウソク革命」

世界を見渡すと、アメリカとイスラエルがイランに仕掛けた戦争に対する「反戦」「反トランプ」の声はアメリカ国内でも大きな盛り上がりをみせている。

「アメリカ各地で3月28日、トランプ政権に反対する大規模な抗議行動が行われた。『No Kings（王はいらない）』の集会はこれで3度目となる。28日の抗議行動について主催者は、ドナルド・トランプ大統領が実施した政策や、イランとの戦争、移民取り締まり、生活費の上昇などに抗議するため、800万人以上が参加したと推計した」（BBCニュース・3月30日）

ニューヨーク在住のジェーナリスト・津山恵子氏はこう書いている。

「『ノー・キングス』デモは、声を上げることの重要さを改めて示したものとして、ベトナム反戦運動のように歴史に残るものになるのではないか。同時に、事実を示して権力と対峙し、それによってデモという市民の表現の自由を下支えするジャーナリズムの動きも記憶しておきたい。」（朝日新聞「メディア私評」4月10日）

そして、日本での反戦デモに影響を与えているのが韓国の市民だ。このところの日本のデモには色とりどりのペンライトが若者たちに愛されて大活躍し、デモの敷居を下げる効果をあげている。このペンライトを辿っていくと、韓国で「ロウソク革命」を起こした市民運動に行き着く。

「ロウソク革命」とは2016年、朴槿恵大統領を罷免に追い込んだ100万人規模の市民運動で、ロウソクを掲げた抗議行動が政権を倒したのである。「ロウソク」は市民が非暴力で政権に抗議し、歴史を動かすという民主化運動の象徴になった。

2024年12月には尹錫悦大統領の「非常戒厳」宣言を受けて、大統領の退陣を求める大規模な「ロウソクデモ」が再燃し、大統領を退陣に追い込んだ。

そのため、市民の権利としての抗議行動を守ろうとする意識の高まりと、それを保証する法体制の整備も図られてきた。

韓国の国会ではこの2月、「慰安婦」被害者に関する虚偽情報の流布や名誉毀損行為を処罰する「慰安婦被害者保護法」を改正した。被害事実の否定や歪曲、被害者を攻撃・侮辱する行為は犯罪として5年以下の懲役、または5000万ウォン以下の罰金で処罰するという内容である。

これを大歓迎したのは、30年以上の間、「慰安婦」被害者の支援活動を続けてきた女性団体や市民だ。日本政府が「慰安婦」加害の歴史や事実を否定してきたことから、韓国の右翼団体は「慰安婦」支援活動への攻撃と妨害を繰り返してきた。その結果、「慰安婦」被害者や支援者たちによって1992年からソウルの日本大使館前で毎週水曜日に行われていた「水曜デモ」が、大使館前から追い出されてしまった。

ところが今回の法改正によって、2月11日の1739回目の水曜デモから、4年3ヵ月ぶりに元の場所に復帰したのである。

市民の抗議行動が警官隊に規制されるばかりで、デモへの妨害を防ぐ法体制も整っていない日本とは大きな差があることがよくわかった。

デモ報道に及び腰のメディア

「ジャーナリズムは真実を追求し権力を監視すること、市民の声を聴き、声なき声も聴き洩らさずに伝えていくことだ」と言われてきたが、今の日本のマスメディアではこの基本が疎かにされているのではなかろうか。

しかし昨今の反戦、反改憲のデモがここまで大きなうねりになると新聞各紙も取り上げ、テレビの報道番組もフォローを始める。

昨今の反戦、反改憲のデモがここまで大きなうねりになると新聞各紙も取り上げ、テレビの報道番組もフォローを始める。

民放ではTBSが「News23」や「サンデーモーニング」でも取り上げ、4月11日の「報道特集」では村瀬健介キャスターが「私自身、これまで何度も国内のデモを取材してきました。その中でも最大規模のデモでした。ビックリしました。しかもデモに参加する事自体が初めてだという方が多かった。今回のイラン攻撃がそれだけ人々に不安怒りを与えて行動を起こさせているのです」と語っていた。

ところが同じテレビでも、NHKはこうした市民の動きを滅多に報じないか、報じてもわずかである。現場の記者やディレクターが取材しても、デスクや管理職の判断で放送に至らないこともある。政権を忖度して、市民の動きや声には意図的に目を背けている…といえるような状況だ。

NHKの報道姿勢を問う市民はSNS上で「#NHKはデモを報道しろ」と訴え、報道の偏りや沈黙に抗議してきた。この4月3日には100人余りの市民がNHK西口玄関前に集まり、「NHKデモ報道がんばれアクション」を行った。ペンライトを振りながら、『勇気100%』や『アンパンマンのマーチ』を歌ってNHK職員を励ましたのだ。

NHK職員の中には職場の会合でこの情報を共有した人もいたが、内部ではそれ以上の動きはなかったという。

言うまでもないことだが、市民のデモは日本国憲法21条が定めるところの「集会、結社、言論、出版など「一切の表現の自由」に基づく権利だ。それは民主主義の根幹をなしているのである。これを忘れてはならない。

【もっと読む】『《伝説連載「メディア批評」が現代ビジネスに移籍！》歪められるイラン・ベネズエラの戦争報道…米国依存のニュースソースが日本人の国際感覚を麻痺させる！』

【もっと読む】《伝説連載「メディア批評」が現代ビジネスに移籍！》歪められるイラン・ベネズエラの戦争報道…米国依存のニュースソースが日本人の国際感覚を麻痺させる！