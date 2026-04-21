“白肌あらわ”キャミ姿にドキッ…TWICE・ミナ、上目遣いSHOTにファン悶絶「可愛すぎるだろお」

TWICEのミナが、ファンを魅了した。

ミナは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】ミナ、“白肌あらわ”キャミ姿

公開された写真には、ビジューをあしらった白のキャミソールにミニスカートを合わせた衣装姿のミナが収められている。

大きく開いたトップスからは華奢な肩や白い肌がのぞき、視線を引きつける。また、カメラを見つめる表情も印象的で、ファンを虜にした。

この投稿を見たファンからは「可愛すぎるだろお」「エグい」「美しすぎて眩しい」「美人すぎる」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ミナInstagram）

なお、TWICEは現在、6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。来る4月25日・26日・28日には、海外アーティストとして初めて日本の国立競技場（MUFGスタジアム）で単独公演を行う予定だ。

◇ミナ プロフィール

1997年3月24日生まれ。本名は名井南（みょういみな）。アメリカ・テキサス州出身で、兵庫県で育つ。大阪市内で母親とショッピング中に現在の所属事務所JYPエンターテインメントからスカウトされ、練習生に。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。色白で清純なイメージがあり、まさに韓国人が思い描く“理想の日本人女性”との声も。テキサス州で生まれたため日本・アメリカの多重国籍だったが、現在は日本国籍。