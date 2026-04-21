全国の小学校からひっぱりだこの教師が、言葉を発さない女の子を変えた意外な方法

全国の小学校からひっぱりだこの教師がいます。この10年で3000時間以上の飛び込み授業を行い、いまもっとも日本の公立小学校を知っていると言っていい存在です。

数々の崩壊した教室をコミュニケーションの授業で立て直し、NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」や日本テレビ系列「世界一受けたい授業」などにも出演。

著書『足型をはめられた子どもたち』では、各地で出合った目を疑うような授業、規則を紹介するとともに、コミュニケーションの授業で子どもたちが、どう伸びていくかを伝えていきます。

言葉を発さない女の子へのふたつの取り組み

私の教員時代、ちょうど6年生の教室にNHK福岡局の取材が入っていた2011年のことです。クラスに渡辺さんという女の子がいました。場面緘黙（ばめんかんもく）という不安症の一種で、彼女は家では話せたりするのに学校ではまったく周囲に反応を示さず、口をききません。

彼女を一年間担任するなかで、前回記事の沖縄のフードを被っていた彼と同じく、「一瞬のこちらへの興味」から彼女の教室での姿が変わっていくきっかけをつかんだことがあります。私の動きを目で追い始めたのです。

テレビの番組ディレクターがそれに気づいてくれていました。オンエアでも「一瞬、菊池への関心を示した」という内容がナレーションとともに入りました。

その後、彼女は3ヵ月くらいで教室の中で言葉を発するようになりました。

そこまでに私が心がけたのは「教室を心が落ち着く、安心できる場所にする」ということでした。それにはコミュニケーションが欠かせません。

教室では、ふたつの取り組みを地道に続けました。

ひとつは「ほめ言葉のシャワー」です。

私の実践で多くの関心をいただいているもののひとつです。帰りのホームルームの時間に日直の子が黒板の前に立ち、クラスメイトがひとりずつ、その日の日直のよかったところをほめます。

ほめられる側の子どもは「あいさつで元気がよかった」などとほめられ、その日の主役になり、クラスメイトから自分の教室での居場所を示してもらえます。一方、ほめる側の子どもたちにも「クラスメイトを観察する目」「発表の言葉の選び方」などが求められ、双方のコミュニケーション力が育まれてきます。

ほめられて泣き出す子も…

渡辺さんがこれに参加するようになって3ヵ月目、彼女はほめる側として発言を始めました。最初は「神谷さん（その日の日直）は……」と相手の名前を呼ぶのが精一杯でした。ほめられる側が渡辺さんのそばに歩み寄って、やっと聞き取れるという小さな声でした。

それを聞き取った神谷さんは「私が行ったらすぐに『神谷さんは』と言ってくれたことが嬉しかったです」と逆にほめたものでした。

ちなみに渡辺さんは後に、話題のニュースに関して教室内で話し合う授業で、「脱原発が正しいのか」という議題について、自ら挙手をするまでになりました。そして「原発を造ることで、公園の緑が失われる」という意見をみんなに聞こえる声で発言したのです。クラスメイトから大拍手が湧きました。のみならず、話し合いの授業後からは横の席の男の子と話し合う姿も見られました。当時、教室を取材していたNHKの取材にも応じて「最近、学校が楽しい」と答えてくれる一幕もありました。

この「ほめ言葉のシャワー」では、ほめられて泣き出す子もいます。「家でほめられたことがない」「学校でほめられたことがない」と言うのです。

「シャワー」とはスピード感を表します。一定の時間で、スピード感を持ってほめ言葉を浴びせよう、という取り組みです。

これは私の授業観を最も顕著に表すもののひとつです。

いままでは学校の先生が子どもたちを評価、評定していました。しかし、ほめ言葉のシャワーは、子ども同士がプラスに評価し合うのです。従来の授業観とは百八十度違いますよね。

先生の評価という「型」か、子どもがたがいのよさを見つけ合って教室が落ち着く場所になって生まれる「学習意欲」か。授業観の違いがいちばん象徴的に表れているものです。

既存の考え方は、「子どもたちは自分自身を親や先生から評定される」というものでした。もちろん、その側面は必要です。子どもを育てるのですから。時には叱ることもあるでしょう。一方私の感覚では、子ども同士が評価し、それを言語化しつつプラスの評価をし合う点を加えています。子どもにとって新しい感覚だと思います。これまでと違うもの、と感じる子も多いようです。

「成長ノート」で子どもに与えるテーマ

もうひとつは「成長ノート」です。

これは先生と子どもの交換日記のようなものですが、重要な点は「先生のほうから必ず子どもたちに共通テーマを与える」ことです。先生から子どもへ「こうあってほしいな」というテーマを与え、子どもが返事を書きます。

たとえば、次のようなテーマを設定します。

・書くということは、自分の何を成長させるのか。

・自分の読書生活を振り返って。

・２学期に頑張りたいことを３つ。

子どもが一生懸命書いてきたことについて、否定しない。たとえ子どもからの内容が一行であっても、先生はこう思うよということを赤ペンで答えていくというものです。

教室の子どもたちに同じテーマを与えても、一人ひとりの受け止め方、解釈、考え方というのは違います。方向性はある程度一緒であることが望ましいですが、教師や親が違いを理解することはとても重要です。だから、返事を書くことは「まだまだしっかり考えられるにいたっていないな」とか「そこに向かっているな」というふうな、それぞれの子の違いを理解するのにも役立ちます。

渡辺さんは当初、教室で言葉を発することはできなかったものの、この成長ノートのやりとりはしっかりできていました。時折「自分が言葉を発することができない」ことについて「話したいけど、できない。申し訳ない」といった内容を書き込んでいたこともあります。私は彼女の成長スピードを尊重し、プレッシャーがかからないよう、心がけて返事をしました。「気にしないで」「焦らないで」と。

こういった方法を通じて、彼女もまた教室全体とともに変わっていったのです。

ただし、これらの手法を突然教室に導入することは容易ではありません。実際に菊池道場の若い先生たちも、ほめ言葉のシャワーを教室で試みて、慣れるまでは難しいという声を聞きます。

私はこれらがより浸透していくために、いまの時代に合った「授業観の見直し」も提言しています。日本の教育が、そして授業がそもそも何を目指すのか。この根本的な考え方を変えていこうではないかということです。

10年で3000時間以上の飛び込み授業を行う教師が目にした、崩壊した教室に多い「自分を隠す」子供たち