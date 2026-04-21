経済学でも心理学でもない…グーグル、インテル、マイクロソフトがこぞって雇う「意外な専門家」の正体

グーグル、インテル、マイクロソフト――世界を牽引する巨大テック企業が、こぞって社内に雇い入れている「ある専門家」がいる。経済学でも経営学でもない、ある学問の知見が、いまビジネスの最前線で求められているのだ。ハーバードやスタンフォードでも専攻を問わず学生が押し寄せるその学問とは何か。

文化人類学者であり、文化人類学に基づく専門サービスを提供する日本初の組織である株式会社アイデアファンドの代表である大川内直子氏の新刊『世界のビジネスエリートが身につける教養 文化人類学』から一部抜粋、編集してお届けする。

ビジネスパーソンにとっての「最強ツール」

今、世界の最前線で戦うビジネスエリートたちが、こぞって学んでいる「教養」があります。

それは、経済学でもなければ、経営学でも、心理学でもありません。

文化人類学です。

皆さんは、文化人類学にどのようなイメージをお持ちでしょうか。

おそらく、映画「インディ・ジョーンズ」シリーズのように、探検家のような服装をした学者がジャングルの奥地へ分け入り、文明から隔絶された「未開の人々」の奇妙な風習や儀礼を調査する――。

そんな、現代のビジネスとはかけ離れた世界の話だと思っている方が大半ではないでしょうか。

確かに、かつての文化人類学は、そうした「民族の博物学」的な色合いが強い学問でした。アフリカの奥地に住む民族の暮らしを記録し、南太平洋の島々の不思議な儀式を報告する。そうした営みが、この学問の中心を占めていた時代があったのは事実です。

ところが、現代の文化人類学の実態は大きく異なります。世界を牽引するグローバル企業、たとえばグーグル、インテル、マイクロソフトといった巨大テック企業は、早くから社内に文化人類学者を雇用し、ビジネスの戦略立案にその知見を取り入れてきました。

アップル、ゼロックス、ノキア、ゼネラルモーターズ（GM）、さらにはユニリーバやフィナンシャル・タイムズといった企業にも、文化人類学者が在籍していた実績があります。

私が大学院で文化人類学を研究していた2010年代前半のことです。アメリカのグーグル本社から、「日本人の若者について調査してほしい」という依頼が舞い込みました。

当時、日本ではスマートフォンが急速に普及し始めていました。グーグルは、日本の10代から20代の若者が、どのようにスマホと接し、どのようなアプリを、どのような文脈（コンテクスト）で使っているのか、その実態を「人類学的」に深く調査したかったのです。

グーグルは膨大なビッグデータを持っています。「いつ」「誰が」「何を」使ったかというデータはすでに手元にあります。しかし、それだけでは見えてこないものがありました。「なぜそうするのか」「どのような生活の文脈でそれが起きているのか」という、深い人間理解です。

これは、UX（ユーザーエクスペリエンス）という言葉に象徴される課題と深く結びついています。頭のいい開発者たちが会社の中で「こう動くはずだ」と設計したデジタル製品やサービスでも、ユーザーがなぜか設計通りに使ってくれないという壁にしばしば直面します。

その背景にある文化や生活習慣を理解しなければ、本当に使われる製品は生まれない。その深い人間理解のために、最先端のテック企業にも文化人類学者の目が不可欠だったのです。

こうした動きは、実は1980年代から始まっていました。アメリカでは「ビジネス・アンソロポロジー（ビジネス人類学）」という分野が発達し、文化人類学の知見がビジネスにも応用できるという認識が広がっていきました。

そして、インテルやゼロックスといったリーディングカンパニーが、いち早く文化人類学者を雇い始めたのです。

国際会議にビジネスパーソンが殺到

これは、一部の企業に限った話ではありません。世界には、「EPIC（エピック：Ethnographic Praxis in Industry Conference）」という、ビジネスにおける文化人類学的実践をテーマにした国際会議が存在します。

インテルやマイクロソフトの文化人類学者たちが立ち上げたこの会議には、世界中から企業の実務家が集まり、AI時代において文化人類学者が果たす役割や、テクノロジーと文化の関係について熱い議論が交わされています。

また、マーケットリサーチの国際会議である「ESOMAR（European Society for Opinion and Marketing Research）」においても、近年、エスノグラフィー（文化人類学的なフィールドワークの手法）に関するセッションが重要な位置を占めるようになっています。

アムステルダムに拠点を置くこの会議には、グーグル、マイクロソフト、アマゾン、メタ（旧フェイスブック）、アクセンチュアといった名だたる企業が参加しています。日本からも、最新の調査手法をキャッチアップしようと多くのビジネスパーソンが足を運んでいます。

一昔前は、マーケティングリサーチといえばアンケートやデータ分析といった定量調査が主流でした。しかし、そうした手法では見えないものがあることに、先進的な企業は気づき始めていました。

アンケートに答える人には、どうしてもバイアスがかかります。「こう答えたほうがいいだろう」「こういう答えを求められているんだろう」という見栄や忖度が入り込んでしまうこともあります。

そして何より、「あなたが本当に欲しい商品は何ですか？」と聞かれて、正確に答えられる人がどれだけいるでしょうか。私たちは、自分自身の潜在的なニーズを言語化することが、実はとても苦手です。

だからこそ、消費者に「聞く」のではなく、実際の生活に入り込んで「観察する」文化人類学的なアプローチが求められるようになりました。今、「人間を深く理解する」ための文化人類学的なアプローチが、イノベーションのカギとして世界的に注目されているのです。

専攻にかかわらず学ぶべき「必須の教養」

ビジネスの現場だけではありません。教育の現場でも、エリートたちにとって文化人類学は「必須の教養」としての地位を確立しています。

たとえば、アメリカの名門州立大学であるミシガン大学です。私の会社にインターンに来ている同大学の学生によると、文化人類学の授業を受講している学生の半数以上は、文化人類学専攻ではないそうです。

経済学科、法学部、医学部、工学部など、学部を問わず、将来のエリート候補生たちが、こぞって文化人類学の講義室に集まっています。

ハーバードやスタンフォードといったリベラルアーツを重視する大学でも、文化人類学は教養課程の早い段階で学ぶべき「定番」の科目となっています。

なぜならば、グローバルな経済活動や、多様な背景を持つ人々との協働があたりまえになっている現代社会において、相手の文化を理解し、相対的な視点を持つ姿勢は、もはや「知性ある人」としての前提条件、いわば「教育資本」の一部と見なされているからです。

デザイナーが人間中心のデザインをするために学ぶこともあれば、医療従事者が患者の文化的背景を理解し、よりよい医療につなげるために学ぶこともあります。

建築家が都市と人の関係性を深く理解するために、エンジニアがユーザーの生活文脈を把握するために学ぶこともあります。

専攻にかかわらず、「文化人類学を履修しておくのは当然」という空気が、世界のエリート層には共有されています。

「思考の枠を外す」ために文化人類学を学ぶ

では、なぜこれほどまでに、世界のビジネスエリートは文化人類学を学ぶのか。一言で言えば、それは「思考の枠を外す」ためです。

私たちは皆、自分が生まれ育った社会や組織の「常識」や「あたりまえ」に縛られて生きています。

ところが、その縛られた状態に自分自身で気づくのは至難の業です。水の中にいる魚が水の存在を意識しないように、私たちは自分を取り巻く文化の存在を意識することがほとんどありません。

文化人類学は、世界中に存在する「自分たちとはまったく異なる価値観や暮らし」を知ることを通じて、私たち自身の暮らしやふるまいがいかに偏った、1つの特殊な事例に過ぎないかを突きつけます。それは時に心地よくない体験ですが、そこにこそ、この学問の真価があります。

文化人類学を学ぶことで自分が当然と思っていた「あたりまえ」を相対化することができる。この点から文化人類学のいろいろなテーマを紹介している本もあります。

現代は、「良いものをつくれば売れる」時代ではありません。市場は飽和し、コンビニや100円ショップに行けば大抵のものが手に入ります。

モノがあふれ、情報が氾濫するこの時代において、企業は「そもそも何をつくればいいのか」「自分たちの顧客は本当は誰なのか」という根本的な問いを見失っています。

そんな時代だからこそ、自分たちが「あたりまえ」だと信じて疑わなかった前提を一度取っ払い、ゼロベースで人間と社会を見つめ直すことが求められています。困難に立ち向かうビジネスパーソンにとって、そのための最強のツールが、文化人類学なのです。

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