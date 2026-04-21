企画の奇抜さと新しさだけが先行で《うんざり》…業界人が嘆く「春ドラマがつまらなすぎる」

豪華キャストで期待されていた4月ドラマ

4月から放送を開始している春ドラマは業界人からの下馬評は高かった。

風変わりな宇宙物理学者を演じる主演・堤真一を筆頭に、有村架純、山田裕貴、本田響矢ら豪華キャストがズラリと出演する日曜劇場『GIFT』（TBS系、日曜午後9時〜）、北村匠海が主演を務める実話を基にした青春モノ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系、月曜午後9時〜）、主婦役の永作博美が鮨職人を目指す『時すでにおスシ!?』（TBS系、火曜午後10時〜）、高橋一生が2役を務めるタイムリープもの『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系、火曜午後9時〜）、刑事役の兄・岡田将生と検視官役の弟・染谷将太がバディを組むクライムサスペンス『田鎖ブラザーズ』（TBS系、金曜午後10時〜）など、各局が人気・実力のある俳優を起用し、看板枠にそれぞれ得意ジャンルの作品をそろえてきていたからだ。

ところが、いざ放送が始まってみるとその空気は一変している。

最も注目を浴びていた日曜劇場『GIFT』が初回世帯視聴率9.4％（ビデオリサーチ社調べ、関東地区、以下同）に留まり、同枠４年ぶりの視聴率１ケタ台というまさかのスタートを切ると、月9『サバ缶、宇宙へ行く』も前クールの『ヤンドク！』を下回る初回視聴率6.0％、視聴率では安定感を誇る火曜10時枠『時すでにおスシ!?』も2話にして早くも4％台と伸び悩み、今期は早くも「総倒れではないか？」という声がささやかれ始めている。

もちろん、現在のテレビドラマは視聴率だけで価値を決められる時代ではなくなった。TVerをはじめ、各社の配信サービスでの再生回数も重要視されているのはもちろん、SNSでの拡散がジワジワと作品人気に火をつけるケースもある。だが、それでも地上波の初回視聴率が重い意味を持つことに変わりはない。

では、なぜ今期の春ドラマはこのように初速に失敗してしまっているのか？ そこにはさまざまな事情や理由があると業界人たちが熱く語ってくれた。

企画の奇抜さと新しさだけが先行

「企画の着眼点や奇抜さが良くも悪くも目立っているだけ」

このような痛烈なコメントを残したのは、民放キー局でドラマ制作に長く関わってきた元プロデューサーのA氏だ。

「昨今のドラマは、とにかく企画書の1ページ目で差別化しないと会議が通りにくい。だから“宇宙食開発を目指す水産高校生”や“50歳の主婦が鮨職人修業”や“車いすラグビーチームを天才宇宙物理学者が強化していく”といったような、説明した瞬間に『新しい！』と思わせる斬新な設定の企画が通りやすい。

しかし、企画会議で『今までになかった』と賞賛されるドラマと視聴者が来週も見たくなる面白いドラマとはまったく別物ですからね」

そのうえで、Ａ氏は今期の注目ドラマの不振には共通点があると続ける。

「設定が尖っているだけで、主人公の感情や動機に入り込めなかった。視聴者は、珍しい題材だから連ドラを見るわけじゃない。まず、印象として残るのは“主人公がどんな傷を抱えていて、何を望んでいるのか”なんです。つまりは、キャラクターの深掘りです。正直言って、今期の春ドラマはそれができていない作品が多い。

『GIFT』でいえば、堤真一さん演じる宇宙物理学者・伍鉄がコーチになるきっかけが、チームのヘッドコーチを務める従姉妹に「問題が山積み」と愚痴をこぼされたから。学者として「この問題は放っておけない」ということでチームの練習見学に行くのですが、この導入がやや唐突に感じてしまい、序盤で引っ掛かりが残ってしまった」

ご都合主義…展開が早すぎる『サバ缶、宇宙へ行く』

また、北村匠海主演の月9についてもこうぶった切る。

「『サバ缶、宇宙へ行く』だと、北村匠海さん演じる新任教師・朝野が授業をまともに聞こうとしない生徒に困惑する姿は初回らしい葛藤が感じられてよかった。

ですが、生徒たちが彼を受け入れるまでが早すぎて『なぜ？』という印象を受けた。話数の関係もあるでしょうが、教師と生徒との極端な対立構造でもう少し引っ張ってもよいのではと思いましたね。

この作品に関してはベースとなった実話がNHKのドキュメンタリー番組ですでに放送されており、よっぽどその番組のほうが感情を揺さぶられました。実話モノは事実をなぞるだけでは意味がない。この後の展開がそうならないか心配です」

さらにＡ氏は続ける。

「主人公の年齢を50歳にし、より高い年齢層へのアプローチをしようとしていた『時すでにおスシ!?』はどんな展開になるのか非常に期待していたのですが、初回の入り方に違和感を覚えました。

先述の2作と同様に、鮨職人を目指すきっかけが強引すぎた。永作博美さん演じる主婦が、親友から急に鮨アカデミーに誘われるというきっかけは、ご都合的な感じがして“そもそも鮨である必要があったの？”と思わざるを得ない。もちろん、きっかけは些細なことでよいと思うのですが、ここをいかに丁寧に作るかにこだわってほしかった」

設定の奇抜さで勝負する場合は、説得力のある導入が必要だったようだ。

後編記事『「１話を見て憤りを感じた作品も…」視聴率低迷の春ドラマ、業界関係者の《嘆き》』では、引き続き関係者の声をお届けします。

【つづきを読む】「1話を見て憤りを感じた」…つまらなすぎる春ドラマ、業界関係者の《嘆き》