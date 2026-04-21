今季2勝目の高橋彩華が60位に浮上 日本最上位の山下美夢有は1ランクダウン【女子世界ランキング】
20日付の女子世界ランキングが発表された。
【写真】同郷ルーキーとハグで健闘を称え合うシブコ
1位のジーノ・ティティクル（タイ）、 2位のネリー・コルダ（米国）、3位のキム・ヒョージュ（韓国）、4位のチャーリー・ハル（イングランド）まで順位は変わらず。5位には先週の「JMイーグルLA選手権」で優勝したハナ・グリーン（オーストラリア）が8位から浮上した。それに伴い山下美夢有は1ランクダウンし6位に後退。日本勢は14位の西郷真央、15位の畑岡奈紗、18位の岩井明愛、19位の岩井千怜、20位の竹田麗央と続いていく。勝みなみが4ランクアップし29位に。30位に国内ツアーで戦う佐久間朱莉という並びになっている。先週の国内ツアー「KKT杯バンテリンレディス」で今季2勝目を挙げた高橋彩華が、15ランクアップし60位まで上がった。自己最高位は2022年の57位で、その更新も視野に入る位置だ。先週2位の鈴木愛は、8ランクアップし68位に上がった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ 女子世界ランキング
国内女子賞金ランキング
日本勢は15人出場！ シェブロン選手権出場選手一覧
全米女子オープン最終予選成績
生き残りをかけた争い 第1回女子リランキング暫定表
【写真】同郷ルーキーとハグで健闘を称え合うシブコ
1位のジーノ・ティティクル（タイ）、 2位のネリー・コルダ（米国）、3位のキム・ヒョージュ（韓国）、4位のチャーリー・ハル（イングランド）まで順位は変わらず。5位には先週の「JMイーグルLA選手権」で優勝したハナ・グリーン（オーストラリア）が8位から浮上した。それに伴い山下美夢有は1ランクダウンし6位に後退。日本勢は14位の西郷真央、15位の畑岡奈紗、18位の岩井明愛、19位の岩井千怜、20位の竹田麗央と続いていく。勝みなみが4ランクアップし29位に。30位に国内ツアーで戦う佐久間朱莉という並びになっている。先週の国内ツアー「KKT杯バンテリンレディス」で今季2勝目を挙げた高橋彩華が、15ランクアップし60位まで上がった。自己最高位は2022年の57位で、その更新も視野に入る位置だ。先週2位の鈴木愛は、8ランクアップし68位に上がった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ 女子世界ランキング
国内女子賞金ランキング
日本勢は15人出場！ シェブロン選手権出場選手一覧
全米女子オープン最終予選成績
生き残りをかけた争い 第1回女子リランキング暫定表