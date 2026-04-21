残り100ヤードでダフって50ヤード残さない為のアドレスとは！？

クラブの動かし方を中心に考えるアドレスとは

スウィングで、グリップと同じくらい大事なのはセットアップです。セットアップは、ボールに対する立ち位置(アドレス)と姿勢(ポスチャー)のことです。さて、ポスチャーで大事なことは何か、皆さんはどんな指導を受けてきましたか?背筋を伸ばし、左右の足に均等に体重を乗せ、ヒザを軽く曲げて、お尻を突出し、頭を動かさないようにして……などと習ったと思います。そのようなアドレスで上手く打てているなら、それで構いませんが、もし上手くいっていないのであれば、グリップのところでも述べましたが、そうしたことは一切忘れましょう。

従来のレッスン書は、体の動かし方を中心に「どうすれば体を上手く動かせるか」という視点で書いてあるものがほとんどです。Sメソッドは違います。球を打つのはクラブヘッドです。 インパクトエリアのわずか2センチの間に、ヘッドがどういう軌道で動き、フェース面がどう向いていたかによって、飛び出す球の弾道が決まるのです。だからSメソッドでは、クラブの動かし方を中心に「どうすればクラブを上手くコントロールできるのか」という視点でアドレスやスウィングを考えます。

たとえば、残り100ヤード、フェアウェイの絶好のポジションからピッチングウェッジで打って、ダフって50ヤードもショートする人がいます。そういう「ダフリ」を防止するには、アドレスで左前腕とシャフトの間に約150度の角度を作り、インパクトで、この角度をキープすればいいのです(フルスウィングでは、90度～150度の間で変化します)。

体の動かし方を中心に考えると、手首をコックするなとか、頭を動かすな、上体を突っ込むな、アレをするな、コレをするな、とやってはいけないことばかりになりますが、クラブの動きを中心に考えると、アドレスでできた左前腕とシャフトの角度約 150度をスウィング中、それ以下にキープする力を入れておきましょう。実際はトップで90度に折れますが、慣性力によって動かされただけなのでインパクトでは自然に150度に戻ります。どちらがやさしいかは、言うまでもないでしょう。