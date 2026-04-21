リドリー・スコット監督の新作映画『The Dog Stars（原題）』が、『ラスト・サバイバー』の邦題で8月28日に日米同時公開されることが決定した。

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本作は、“史上最高のディストピア小説”のひとつとも称されるピーター・ヘラーのデビュー作を原作に、パンデミックによって荒廃した近未来の世界で、絶望がひろがる中、わずかな希望を追い求める物語。脚本は、『レヴェナント：蘇えりし者』のマーク・L・スミスが手がけた。

主演を務めるのは、『フランケンシュタイン』で第98回アカデミー賞助演男優賞にノミネートされたジェイコブ・エロルディ。そのほか、『ミルク』のジョシュ・ブローリン、『メイドの手帖』のマーガレット・クアリー、『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』のアリソン・ジャネイ、『ブルータリスト』のガイ・ピアースらが共演に名を連ねた。

あわせて公開された特報映像には、終末世界で、妻を失った悲しみを抱えながら孤独に生きるヒッグ（ジェイコブ・エロルディ）をはじめ、その世界で残された人々の生きざまが捉えられている。犬のジャスパーとともに暮らすヒッグは、何もない世界であてもなく“希望”のかけらを探す日々を過ごしていた。「幸せに暮らす人々か？ そんな世界はもうない」と吐き捨てるバングリー（ジョシュ・ブローリン）や、「夢ね」と突き放すシマ（マーガレット・クアリー）とは対照的に、「マシな世界があるはずだ」とヒッグは希望を見出そうとする。

また、ヒッグとバングリーが遠い先を見つめているポスタービジュアルも公開された。（文＝リアルサウンド編集部）