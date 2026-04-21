裏に貼るだけ！外さなくていい薄型PCスタンド 3段階の角度調整もできる オウルテックから

オウルテックは4月17日、ノートPC背面に貼り付けたまま使用できる薄型ノートPCミニスタンド「OWL-PCSTD08シリーズ」を発売した。カラー展開はブラックとシルバーの2色で、公式オンラインストア価格は2980円。



●亜鉛合金で耐久性と質感も重視



新製品は、ノートPCの背面に貼り付けるタイプのPCスタンド。小型ながら、3段階の高さ調整機能を持ち、PC本体の熱を逃がす放熱効果も期待できる。サイズは、縦約61.5×横30×高さ10.5mmで、重さは1個あたり約43.5g。



本体は、強度と質感に優れた亜鉛合金を採用。薄型でもしっかり機能し、付けたままの持ち運びも可能だ。



接地面にはシリコンパッドを設け、使用時のズレも抑えられる。対応ノートPCのサイズは13〜17.3インチ。