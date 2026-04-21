「すごい！」「４人も同時になんて」日本人欧州組のタイトルラッシュにネット驚嘆！「黄金時代すぎる」「日本の誇り」
先週末は、ヨーロッパでプレーする日本人選手のタイトルラッシュとなった。
まずは現地４月18日、久保建英が所属するレアル・ソシエダがコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）決勝でPK戦の末に強豪アトレティコ・マドリーを撃破。途中出場した日本代表MFは念願のプロキャリア初タイトルを手にした。
翌19日には、伊藤洋輝が先発したバイエルンがシュツットガルトに４−２で勝利。４試合を残してブンデスリーガ連覇を達成した。
同日に開催されたKNVBカップ（オランダ杯）の決勝では、毎熊晟矢と市原吏音が所属するAZが、小川航基と佐野航大を擁するNECに５−１で快勝。両選手は出場しなかったものの、優勝メンバーの一員となった。
欧州から嬉しいニュースが続々ともたらされると、日本のファンからは次のような声が上がった。
「みんな日本の誇りです！」
「日本人選手が欧州で人もタイトル獲得とか、黄金時代すぎる！」
「日本人選手にとって最高の週末ですね。日本人の活躍が欧州で際立っています！」
「これだけ海外で結果出す選手が増えるのは本当に嬉しいね」
「日本サッカーの新時代すぎる！４人も同時にタイトル獲得なんて誇らしい」
「すごい！日本人選手が大活躍だね」
「日本人選手が各国で結果出してるの熱い。普通に誇らしい週末だね」
「激アツだったな」
「日本のサッカーの未来は本当に明るい」
シーズン終了までに、日本人がいくつのタイトルを獲得するか。期待が高まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】笑顔で優勝カップを掲げる久保建英
まずは現地４月18日、久保建英が所属するレアル・ソシエダがコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）決勝でPK戦の末に強豪アトレティコ・マドリーを撃破。途中出場した日本代表MFは念願のプロキャリア初タイトルを手にした。
翌19日には、伊藤洋輝が先発したバイエルンがシュツットガルトに４−２で勝利。４試合を残してブンデスリーガ連覇を達成した。
欧州から嬉しいニュースが続々ともたらされると、日本のファンからは次のような声が上がった。
「みんな日本の誇りです！」
「日本人選手が欧州で人もタイトル獲得とか、黄金時代すぎる！」
「日本人選手にとって最高の週末ですね。日本人の活躍が欧州で際立っています！」
「これだけ海外で結果出す選手が増えるのは本当に嬉しいね」
「日本サッカーの新時代すぎる！４人も同時にタイトル獲得なんて誇らしい」
「すごい！日本人選手が大活躍だね」
「日本人選手が各国で結果出してるの熱い。普通に誇らしい週末だね」
「激アツだったな」
「日本のサッカーの未来は本当に明るい」
シーズン終了までに、日本人がいくつのタイトルを獲得するか。期待が高まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】笑顔で優勝カップを掲げる久保建英