【ブンデスリーガ】ボルシアMG 1−1 マインツ（日本時間4月20日／ボルシア・パルク）

【映像】佐野海舟、相手2人をかわす→絶妙アウトサイドパスを放つ瞬間

マインツのMF佐野海舟が圧巻の技術を披露した。敵陣ボックス前で2人に囲まれながらも華麗なコントロールで局面を打開し、最後はアウトサイドの絶妙なパスでチャンスを演出した。

日本時間4月20日に行われたブンデスリーガ第30節で、マインツはアウェイでボルシアMGと対戦。ミッドウィークのUEFAカンファレンスリーグ（ECL）から中2日という過密日程の中、佐野はこの試合でもスタメン出場を果たした。

この試合では、ボルシアMGがFWハリス・タバコヴィッチの高さを生かしたロングボールを多用。佐野の持ち味である球際の守備が目立つ展開ではなかったが、攻撃面では存在感を示した。

マインツが0−1と追いかける展開で迎えた61分、佐野が足元の技術と広い視野を生かしてチャンスを演出する。

敵陣に押し込んだ状況でボックス前にポジションを取ると、DFドミニク・コールから縦パスを受けた。すぐに2人に囲まれたが、冷静なコントロールで相手を外す。一度引いて間合いを作ると、大外を駆け上がる左WBニコラス・ヴェラチュニヒを見逃さず、右足アウトサイドで展開した。

シュートには至らなかったものの、中央で起点を作ってからサイドへ展開し攻撃を加速させる、質の高いプレーだった。ABEMAのコメント欄やSNSのファンたちも「そこ通すんかい！」「マジか」「上手いな」「よく見えてる」「すげえパス」といった声が寄せられた。

試合はラストプレーでPKを獲得したマインツが土壇場で同点に追いつき、1−1で終了。残留争いの中で貴重な勝ち点1を手にした。（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）