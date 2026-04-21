平成女児に刺さるぅぅ♡【Can★Do】眺めていたくなる可愛さ！「ファンシー雑貨」

平成に流行った雑貨ブランド【SWIMMER（スイマー）】の可愛いグッズが【Can★Do（キャンドゥ）】に登場。ちょっとレトロな「ファンシー雑貨」が種類豊富に揃っていて、集めたくなるかも。今回は大人も欲しくなりそうな、メモ帳 & シールをご紹介します。

カラフルなビジュアルが可愛い「SWIMMER ダイカットシール3P B」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「平成女児に刺さる」とコメントした、3枚セットのシール。困り顔のくまのイラストや、カラフルなハートを散りばめた可愛らしいデザイン。平成らしさを感じる賑やかなポップ感もたまりません。身近なアイテムのデコレーションはもちろん、ラッピングにも活用できそうです。

目立つカラーの「SWIMMER ダイカットメモ」

ドット柄をあしらったこちらのメモ帳。個性豊かなアニマル達が描かれたキュートなデザインです。フチが平成らしいビビッドな赤なのもポイント。40枚も入っていて気兼ねなく使えるので、メモ以外にしおりとして活用するのも良さそう。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino