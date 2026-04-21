元モーニング娘。の辻希美が、22日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。



【写真】辻希美の末っ子次女・夢空ちゃんが可愛すぎる♡

8カ月の赤ちゃんから18歳まで、5人の子どものお母さんの辻が5年ぶりに登場。現在38歳の辻は20歳の時、7歳上の俳優・杉浦太陽と結婚してすぐに長女を出産。その後3人の男の子に恵まれ、昨年8月に誕生したのが18年ぶりの女の子だった。



実は辻、17年前の初出演の時「子どもは5人」と予言していた！しかし5人目は自然妊娠が難しく、妊活をしたという。 出産は子ども達と両親など、総勢13人が見守る立ち会い出産！「妹」と初めて対面した4人の子ども達の様子も語る。



7人家族になり大混乱の忙しさだが、大変だったのは1人が病気になると次々と罹患することだという。そんな辻の支えは夫の太陽。来年、結婚20年になる夫との関係は？「5人の子供のお母さん」としてのトークと繰り広げる。



辻は出産の一部始終を自身のYouTubeで公開。太陽や子ども達が辻の枕元で支え、「頑張れ！」と声掛けする様子や誕生までの様子を完全密着し、現在557万再生されている。



また杉浦・辻の5人の子どもは、07年に誕生した長女でタレントの希空（のあ）、10年誕生の第2子長男の青空（せいあ）さん、13年誕生の第3子次男の昊空（そら）さん、18年誕生の第4子三男の幸空（こあ）さん、そして25年8月誕生の第5子次女は夢空(ゆめあ)ちゃんと、子どもたち全員に「空」がついている。また夢空ちゃんの命名は「家族みんなが納得する名前が良かったので 家族で沢山話し合った結果」と明かしていた。



（よろず～ニュース編集部）