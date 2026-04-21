新たな漫才Ｎｏ．１決定戦「ＯＮＥ ＣＨＡＮＣＥ２０２６〜王者推薦 漫才Ｎｏ．１決定戦〜」が５月２日午後６時５６分からＴＢＳ系で放送されることが２１日、分かった。

同番組は９人の賞レース王者が一堂に集結し、それぞれが“今一番面白い漫才師”を推薦。条件は、これからテレビ界を席巻し、ブレイク目前のお笑い賞レース無冠の芸人。その“ＯＮＥ ＣＨＡＮＣＥ”を掴んだ無冠芸人たちが漫才でしのぎを削る、新たな笑いの祭典となる。

果たして、次世代スターへの扉を開くのはどのコンビか？ さらに、９人の王者はなぜ“ＯＮＥ ＣＨＡＮＣＥ”を彼らに託したのか？ 知られざる芸人同士の絆の物語も明かされる。

ＭＣを務めるのは、笑福亭鶴瓶と千鳥・ノブ。番組カラーの“赤”を基調とするシックで重厚感のあるキービジュアルも完成。芸能界イチ芸人に愛される男たちのＭＣ初タッグとなる二人の掛け合いと、番組の開催を告げる、ここでしか見られない豪華オープニングトークにも注目が集まる。

なお、９人の王者芸人は後日発表となる。

◆笑福亭鶴瓶コメント

「賞レース王者とここからブレイクするであろう無冠の芸人がこんなに集まる番組は珍しいよね。『ＯＮＥ ＣＨＡＮＣＥ』だけに、芸人たちのこの本番１回にかける気持ちや気合がとにかくすごかった。ただ、俺もまだまだ負けたない！ 俺が一番面白い！ そう思わせてくれるすごい番組です！ ぜひご覧ください！」

◆千鳥・ノブコメント

「テレビに出ている芸人だけではない、まだ世に出ていない芸人がこんなに面白いんだっていうのを改めて知ることができました。そしてテレビにあまり出ていない芸人が鶴瓶師匠と掛け合いをする姿にめちゃくちゃワクワクしました。ＭＣ台は用意されていたんですが、そこにまったくいなかった鶴瓶師匠にも注目です！」