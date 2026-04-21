「どうにかなるわ」値上げを拒み続けるラーメン屋、自家製スープの中華そば“500円”…低価格を維持する理由『オモウマい店』
きょう21日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後7：00〜)には、「最荒級の味とムチ！乱ーメン大将」が登場する。
【オモウマ写真】ボリュームたっぷり！具だくさんの“ちゃんぽん”780円
香川・高松市にある創業6年のラーメン屋。厨房からは「アホ！」「はよ食え！」と大将の荒々しい言葉が飛び交うが、どこか愛にあふれている。同い年で新人のアルバイト「ヨコちゃん」との漫才のような掛け合いも名物だ。
自慢は讃岐牛の骨からとる自家製スープ。ワンコインで味わえる“中華そば”（500円）に、客からは「スープを残すのがもったいない」と絶賛の声が上がる。さらに、香川県産の大きな牛ホルモンがのる“ホルモンラーメン”（700円）や、具だくさんの“ちゃんぽん”（780円）など、胃袋を鷲掴みにする安くてうまいメニューばかり。
物価高騰の中でも「安くてウマかったらどうにかなるわ」と、頑なに値上げを拒み続ける大将。低価格を維持し続ける裏には、彼が尊敬してやまない“ある人物”の存在があった。そんな彼が、ヨコちゃんに対して見せた驚きの行動とは。
このほか、「安くしすぎてウーバーイーツ店主」として話題の「食楽 たざわこ」と「八家本陣」の店主の最新映像も紹介する。
【オモウマ写真】ボリュームたっぷり！具だくさんの“ちゃんぽん”780円
香川・高松市にある創業6年のラーメン屋。厨房からは「アホ！」「はよ食え！」と大将の荒々しい言葉が飛び交うが、どこか愛にあふれている。同い年で新人のアルバイト「ヨコちゃん」との漫才のような掛け合いも名物だ。
物価高騰の中でも「安くてウマかったらどうにかなるわ」と、頑なに値上げを拒み続ける大将。低価格を維持し続ける裏には、彼が尊敬してやまない“ある人物”の存在があった。そんな彼が、ヨコちゃんに対して見せた驚きの行動とは。
このほか、「安くしすぎてウーバーイーツ店主」として話題の「食楽 たざわこ」と「八家本陣」の店主の最新映像も紹介する。