カンテレ・舘山聖奈アナ、約2年ぶり『フットマップ』復帰「お母さんやもんな」 24年から産休・育休→今年3月に復職
カンテレの舘山聖奈アナウンサー（28）が18日放送の同局『フットマップ』（毎週土曜 後6：30 ※関西ローカル）に出演。産休・育休から復帰した。
【写真】カンテレ舘山聖奈アナ、ママになった近影＆第1子女児の姿
ロケ冒頭、甲子園前に訪れたフットボールアワー（後藤輝基、岩尾望）の前に、2024年2月に番組で産休を報告。その後産休・育休に入っていた舘山アナが登場。後藤は「うわああ！舘山！」と驚き。「おかえりー」と迎えた。
約2年ぶりの舘山アナに岩尾は「お母さんやもんな」としみじみ。「お母さんって感じせえへんな」と久しぶりの再会で話に花を咲かせていると、番組ゲストのチュートリアル・徳井義実が「我々わい！」とツッコんだ。
またこれまで後任として出演していた田中友梨奈アナと、今後は交互にアシスタントを務めると伝えた。
舘山アナは24年5月に自身のインスタグラムで第1子女児を出産したことを報告。今年3月10日に復職を報告していた。
なお、TVerで見逃し配信中。
【写真】カンテレ舘山聖奈アナ、ママになった近影＆第1子女児の姿
ロケ冒頭、甲子園前に訪れたフットボールアワー（後藤輝基、岩尾望）の前に、2024年2月に番組で産休を報告。その後産休・育休に入っていた舘山アナが登場。後藤は「うわああ！舘山！」と驚き。「おかえりー」と迎えた。
約2年ぶりの舘山アナに岩尾は「お母さんやもんな」としみじみ。「お母さんって感じせえへんな」と久しぶりの再会で話に花を咲かせていると、番組ゲストのチュートリアル・徳井義実が「我々わい！」とツッコんだ。
またこれまで後任として出演していた田中友梨奈アナと、今後は交互にアシスタントを務めると伝えた。
舘山アナは24年5月に自身のインスタグラムで第1子女児を出産したことを報告。今年3月10日に復職を報告していた。
なお、TVerで見逃し配信中。