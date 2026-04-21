鶴瓶＆ノブMC初タッグ 9人の賞レース王者が“今一番面白い漫才師”を推薦→無冠芸人による笑いの祭典【コメント全文】
TBSでは、5月2日から『ONE CHANCE 2026〜王者推薦 漫才No.1決定戦〜』を放送する（後6：56※一部地域を除く）。笑福亭鶴瓶と千鳥・ノブがMC初タッグを結成する。
【予告動画】『水ダウ』3年ぶり4回目(3回目)“ナダル監禁企画”
9人の賞レース王者が一堂に集結し、それぞれが“今一番面白い漫才師”を推薦。条件は、これからテレビ界を席巻し、ブレイク目前のお笑い賞レース無冠の芸人。その“ONE CHANCE”を掴んだ無冠芸人たちが漫才でしのぎを削る、新たな笑いの祭典が開幕する。
果たして、次世代スターへの扉を開くのはどのコンビか？さらに、9人の王者はなぜ“ONE CHANCE”を彼らに託したのか？知られざる芸人同士の絆の物語も明かされる。
番組カラーの“赤”を基調とする、シックで重厚感のあるキービジュアルも完成。芸能界イチ芸人に愛される男たちのMC初タッグとなる鶴瓶＆ノブの掛け合いと、番組の開催を告げる、ここでしか見られない豪華オープニングトークにも注目だ。
＜笑福亭鶴瓶＞
賞レース王者とここからブレイクするであろう無冠の芸人がこんなに集まる番組は珍しいよね。『ONE CHANCE』だけに、芸人たちのこの本番1回にかける気持ちや気合がとにかくすごかった。ただ、俺もまだまだ負けたない！俺が一番面白い！そう思わせてくれるすごい番組です！ぜひご覧ください！
＜千鳥・ノブ＞
テレビに出ている芸人だけではない、まだ世に出ていない芸人がこんなに面白いんだっていうのを改めて知ることができました。そしてテレビにあまり出ていない芸人が鶴瓶師匠と掛け合いをする姿にめちゃくちゃワクワクしました。MC台は用意されていたんですが、そこにまったくいなかった鶴瓶師匠にも注目です！
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9人の賞レース王者が一堂に集結し、それぞれが“今一番面白い漫才師”を推薦。条件は、これからテレビ界を席巻し、ブレイク目前のお笑い賞レース無冠の芸人。その“ONE CHANCE”を掴んだ無冠芸人たちが漫才でしのぎを削る、新たな笑いの祭典が開幕する。
番組カラーの“赤”を基調とする、シックで重厚感のあるキービジュアルも完成。芸能界イチ芸人に愛される男たちのMC初タッグとなる鶴瓶＆ノブの掛け合いと、番組の開催を告げる、ここでしか見られない豪華オープニングトークにも注目だ。
＜笑福亭鶴瓶＞
賞レース王者とここからブレイクするであろう無冠の芸人がこんなに集まる番組は珍しいよね。『ONE CHANCE』だけに、芸人たちのこの本番1回にかける気持ちや気合がとにかくすごかった。ただ、俺もまだまだ負けたない！俺が一番面白い！そう思わせてくれるすごい番組です！ぜひご覧ください！
＜千鳥・ノブ＞
テレビに出ている芸人だけではない、まだ世に出ていない芸人がこんなに面白いんだっていうのを改めて知ることができました。そしてテレビにあまり出ていない芸人が鶴瓶師匠と掛け合いをする姿にめちゃくちゃワクワクしました。MC台は用意されていたんですが、そこにまったくいなかった鶴瓶師匠にも注目です！