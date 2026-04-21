雪国ではない神奈川県相模原市から、カーリング女子日本代表としてミラノ・コルティナ五輪の舞台に立った小谷優奈さん。カーリング不毛の地から、なぜ世界で戦える選手が生まれたのか。現在、神奈川県カーリング協会の専務理事を務める父・靖広さんの語る言葉には、世に溢れる英才教育とは正反対の「ふだんの生活」に根ざした成長の原点がありました。

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始まりは市の広報紙「週末ヒマなら行く？」と誘った小4の冬

── 優奈さんがカーリングを始めたきっかけは、お父さまの誘いだったそうですね。

靖広さん：2003年、たまたまテレビでソルクレイク五輪を見ていて、私がカーリングに興味を持ったのが始まりです。市の広報誌で地元・銀河アリーナの教室を見つけて、私自身が面白そうだと思って始めたんですが、優奈が小学4年生のとき「週末にヒマしているなら一緒に行ってみない？」と声をかけました。

── そこから、将来を見据えた英才教育が始まったのでしょうか？

靖広さん：いえ。本人は淡々とやっていた印象です。私自身は趣味で競技している程度だったので、いわゆる元選手による英才教育とは程遠いですね。でも、競技にハマったんだと思います。19歳でまだジュニアの年齢でしたが、大人のカテゴリーで世界選手権に出場するレベルまでになりましたから。ただ、雪国ではない相模原では、続けていく難しさに直面しました。

── どういうことでしょうか？

靖広さん：カーリング熱の高い北海道や長野県と違い、カーリングを行える施設は市内にひとつだけ。競技人口も少ない。どうしたって、他の道に進む子が多いのが実情です。実際、優奈は中学と高校ではバレー部に所属していました。競技シーズンとなる時期は受験シーズンでもあり、そのタイミングで競技からフェードアウトする子も少なくありません。

でも彼女は高校1年生のとき、山梨のチームから誘われて、練習に参加することに。チーム加入後は金曜の放課後に電車で向かって日曜夜に帰ってくる生活を2年間送り、卒業後は実業団に入りました。親がやらせたのではなく、本人のセンスと継続する意志だったと思います。

生後すぐの心臓手術、名もなき生活で培ったもの

── 靖広さんから見て、娘の優奈さんはどんなお子さんでしたか？

靖広さん：我が家は共働きで、3人の子どもたちは中学生の頃から「家事は当番でやる」のがルール。男女関係なく、自分のことは自分でやるのが当たり前でした。

── その自立心は競技中の彼女の行動にも現れていると思いますか？

靖広さん：本人に聞かないとわかりません。ただ、彼女は今のチーム（フォルティウス）で、さらに成長したいと考えているようです。自立心が育まれ、自分の価値判断に基づいて行動できるからなのでしょうか、試合中も年上のチームメイトに物おじせずに意見を交わしているようです。五輪出場がかかった世界最終予選の際も、大声で「ゴー（掃け）」「ウォー（履くのをやめる）」と、指示を飛ばしていました。

── 優奈さんはもともと先天性心疾患の難病（純型肺動脈閉鎖症）で、5歳のときに手術をしました。アスリートとして活動を続けることに不安はありませんでしたか？

靖広さん：生後すぐに心臓から肺への血液を送る弁が閉じて機能しない状態で、約3か月間入院して、一定の体力を備えた5歳時に手術して以来、問題はないようです。寛解の状態ではありませんので、現在も経過観察として1年に1度は検診へ。女性ですから、出産のときに心臓に負担かかからないかといった、可能性も考慮してのことのようです。

小谷靖広さんは現在、神奈川県カーリング協会の専務理事を務める

── 優奈さんが大人になってからアドバイスをするような機会はあるんでしょうか？

靖広さん：特にないですね。いまはもう技術的にも情報量の面でも、娘のほうがはるかに上ですから。たまに実家に帰ってくると、過去の試合映像を一緒に見ることもありますが、かける言葉は「体に気をつけて、ふだんの力を発揮して」くらいです。ふだんからアドバイスなどのやりとりはしていなくて、五輪最終予選の後にようやく、会場で「おめでとう」と言ったくらい。彼女自身は、自分たちのやってきたことを出しきれば、おのずと結果が出ると強い自信をもって臨んでいたようです。

驚きの五輪内定に「お金どうしよう」が率直な思い

── 娘さんがオリンピアンに決まったとき、どのようなお気持ちでしたか？

靖広さん：正直なところ「驚き」と、あとは「どうしよう」でした（笑）。五輪を現地に観に行くためのお金をどう工面しようかなと。

── 実際に現地で観戦されて、いかがでしたか。

靖広さん：五輪の雰囲気は独特で。ふだんの試合は競技に興味がある方のみが観客です。ナイスショットには歓声を挙げ、ミスは見守る。世界カーリング連盟の競技規則に記される「勝つためにプレーするが、決して相手を見下さない」とあるカーリング精神を尊び、ひいきしてないチームのプレーでミスがあっても、ファンも喜んだりしません。

でも、五輪は違って、初めて競技を観る方も多い。だから、応援するチームの対戦相手がミスショットをすれば歓声が飛んだり、盛り上がったりします。そうすると、選手もその声やざわめきに小さな違和感を感じ、平常心を失うんだと思います。五輪で彼女に期待したのは、165センチの体格を活かしたパワー系のショット。彼女の武器だと思うからです。ついに立った憧れの五輪の舞台ですが、チームの結果は残念ながら2勝7敗で8位でした。

── 試合後に、優奈さんとは会えたり、話すことはできたのですか？

靖広さん：試合後に、本人と話したら悔しがっていましたね。その時点で「次の五輪を目指したい」と、ハッキリ言うくらい逞しさも感じられました。

でも、親としてはこれ以上特別なことは望みません。本人がやりたいことを応援するだけです。「おつかれさま」と、現地では声をかけました。たまたま私がカーリング教室に行って彼女の夢中がハマって、いつの間にか五輪の舞台につながっていた。これからも、ふだん通りの彼女を見守っていければと思っています。2年前だったかな、じつは青森県で開催された誰でも参加できるオープン大会に、私と妻と子どもたち2人でチームを組んで参加できたのは、大きな思い出です。

── ご自身がかつて広報紙を見てカーリングにひかれたように、今度は優奈さんの姿を見て競技に興味を持つ方が増えると思います。競技運営に携わる立場から、改めて感じるカーリングの魅力や、今後の課題についてもお聞かせください。

靖広さん：神奈川県カーリング協会の専務理事をしているので、競技人口が増えればいいなとは思います。ただ、雪国ではないぶん、五輪があると競技人口は一時的に増えるんですが、なかなか続かない。社会人になれば、練習環境も含めて、なおさら続けにくい。

でも、カーリングは冬季五輪では数少ない「人の判定が介在しない」競技です。自分たちのプレーが結果に直結するし、一人ひとりの役割もストーンを投げたり、履いたり、指示を出したりと、一投ごとに違った競技の魅力がある。優奈のような存在が雪国育ちでなくても、冬季五輪を目指せる道標になってくれたらと思います。

…

「何かをさせてあげなきゃ」「もっと手をかけてあげなきゃ」。そんな焦りの中で、私たちはつい、わが子の足元にある小さな芽を、親の期待という重荷で気づかないうちに踏みつけてしまっていることはないでしょうか。

小谷家の「ヒマなら行く？」という軽やかさと、自分のことは自分でする。それは、家族の一員として役割を果たし家族を作っていくという最高に贅沢な「自立のギフト」でした。完璧な親にならなくていい。ただ、同じ景色を面白がり、あとは信じて待つ。その静かな勇気が、いつか想像もしなかった場所へ、わが子を連れて行ってくれる。そんな未来を、信じてみたくなります。

取材・文：西村智宏 写真：小谷靖広