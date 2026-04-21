歌手で俳優の手越祐也（３７）が２０日までにＳＮＳを更新。手越がボーカルを務める４人組バンド「Ｔ．Ｎ．Ｔ」としてライブを終えたことを報告した。

インスタグラムに「昨日は、Ｔ．Ｎ．Ｔ として初の札幌でのライブでした！前回のツアーでは札幌公演がなかったので、今回こうして初めての土地に Ｔ．Ｎ．Ｔ として来ることができて、呼んでくれたみんなに心から感謝してます 会場もありがたいことにソールドアウト！超満員の中、めちゃくちゃエネルギッシュなライブができたよ 開演前から手拍子が起きていて、１曲目から俺らのテンションもＭＡＸ！客席のボルテージも最高潮の状態でスタートできたから、その熱量を音楽に乗せて全力でぶつけることができました。」とつづり、上演中の様子をアップ。「またバンドとしてもっともっと進化して必ず札幌に戻ってくるから、ぜひまた俺たちを札幌に呼んでね！ツアーも残すところあと３ヶ所。次は来週、大阪・名古屋での２日連続ライブ！バンドの仕上がりも最高潮に達しているので、全力でパフォーマンスぶちかまします。一人でも多くの方に足を運んでもらえたら嬉しいな また会おうぜ！」と続け、メンバーとの集合ショットを披露した。

この投稿にファンからは「赤のチェックしぬほどすき かっこよすぎてむりーー」「めちゃカッコいい素敵なお写真いっぱい見せてくれてありがとう」「ほんとカッコいい」「どれもいい顔」などの声が寄せられている。