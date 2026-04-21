世界中に大きな衝撃を与えた…受精卵も、未受精卵も、まったく使わずに、「命の始まりを作り出す」。日本人科学者による、驚愕の挑戦。その中身

マウスiPS細胞が発表されて20年。2012年の山中伸弥博士のノーベル生理学・医学賞受賞を経て、研究はついに再生医療製品の実用化へと大きく駒を進めています。

iPS細胞から作る、“ミニ臓器”であるオルガノイドや臓器チップの開発や研究を進める著者が、ここに至るまでのiPS細胞研究の歩みをわかりやすく解説し、21世紀の医療に革命を起こすであろう、再生医療や創薬の未来を紹介する書籍『iPS細胞と医療』（講談社・ブルーバックス）が、大きな注目を集めています。

そこで、ブルーバックス・ウェブサイトでは本記事シリーズで、早速この注目の書から興味深いトピックをご紹介していきます。今回は、哺乳類におけるクローン研究の新たな可能性が広げることになったntES細胞と、山中伸弥博士の挑戦について解説します。

＊本記事は、『iPS細胞と医療 最新技術でどこまで臓器は治せるか』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

「哺乳類でクローン動物」に立ちはだかる難問の克服

哺乳類でクローン動物を作ることが難しい理由の一つとして、大量の未受精卵を必要とし、また、そのすべてを子宮内に戻す作業もとても大変な作業が指摘されました。こうした課題を解決するために、科学者たちが考えた新しい方法が、「ntES細胞（エヌティーイーエスさいぼう）」です。ntES細胞とは、「核移植」で作られた「ES細胞（イーエスさいぼう）」のようなものです

ES細胞とは、「胚性幹細胞（はいせいかんさいぼう）」と呼ばれる特別な細胞です。これは、受精卵が少し成長した段階である「胚盤胞（はいばんほう）」から作られます。胚盤胞の中には、赤ちゃんになる部分の細胞があり、その部分は「内部細胞塊（ないぶさいぼうかい）」と呼ばれています。

ES細胞は、この内部細胞塊を取り出し、実験で使うシャーレ（ガラスやプラスチックでできた平たい皿）の中で、特別な方法を使って育てたものです（図「ES細胞とntES細胞」の上）。

もともと、内部細胞塊をそのまま育てることは難しく、増やすことができませんでした。しかし、ES細胞の技術が発展したことで、赤ちゃんになる部分の細胞を、ほぼ無限に増やせるようになったのです。これにより、細胞を使った研究や医療の可能性が大きく広がりました。

また、この技術はクローン動物の研究にも役立ちました。これまでクローン動物を作るときには、成功率がとても低いために、たくさんの未受精卵が必要で、その多くが無駄になってしまっていました。

しかし、ES細胞の技術によって、成長が順調な内部細胞塊を選んで育てることができるようになり、より効率よく、しかも倫理的な負担を減らして研究を進められるようになったのです。

ES細胞に残された課題と、ntES細胞

しかし、ES細胞にはいくつかの課題があります。その一つが、ES細胞を作るためには必ず受精卵を使わなければならないことです。ES細胞の研究がなければiPS細胞が誕生しなかったように、ES細胞を用いた研究は非常に重要ですが、受精卵は新しい命になる可能性を持っているため、それを実験に使うことに対しては、いつも倫理的な問題がついてまわります。「命の始まりを研究に使ってもいいのか？」と批判する方もいます。

そこで、科学者たちは、受精卵を使わずにES細胞に似た細胞を作る方法に目を向けました。それが「ntES細胞」と呼ばれる技術です。ntES細胞とは、クローン動物を作る過程でできる「クローン胚（はい）＝受精卵に似た初期の状態の細胞のかたまり」から内部細胞塊を取り出し、それをES細胞のように育てる方法です。

2001年、この技術に日本の若山照彦博士が成功したことが報告されました。若山博士は、マウスの体の細胞から核を取り出し、それを核を取り除いた未受精卵に移す実験の結果を報告しました*¹。そして、できあがったクローン胚から、ntES細胞を育てることに成功したのです（図「ES細胞とntES細胞」の下）。

これにより、たくさんの受精卵あるいは未受精卵を使わなくても、成功しやすいクローン胚を選び出して、効率よく増やすことができるようになりました。ES細胞もntES細胞も、どちらもクローン動物を作るうえで画期的な技術ですが、残念ながら、どちらも「未受精卵」や「受精卵」、すなわち「命の始まり」を必要とする点は共通しています。そのため、倫理的な問題が完全に解決されたわけではありません。

＊1 マウスの体の細胞から核を取り出し、それを核を取り除いた未受精卵に移す実験：T. Wakayama et al ., Differentiation of embryonic stem cell lines generated from adult somatic cells by nuclear transfer. Science 292, 740-743 (2001).

「命の始まり」を必要としない…山中伸弥博士の挑戦

ntES細胞の技術が開発されたことで、受精卵を使わずにクローン動物を作ることができるようになりました。これは大きな前進でしたが、それでも未受精卵を使わなければならない問題は残っていました。

また、ntES細胞を作る成功率があまり高くないため、この技術が広く使われるまでには至りませんでした。成功率が低いのは、未受精卵に体細胞の核を移しても、その核がうまく働かず、正常に発育しないことが多いからだと考えられています。せっかく難しい操作をしても、なかなか思うようにいかない。それは科学者たちにとって、大きな悩みの種でした。

こうした背景の中で、次に期待されたのが、受精卵も未受精卵もまったく使わずに、ES細胞のような細胞を効率よく作る新しい方法を生み出すことでした。これは、「命の始まり」を人工的に作り出す、これまでにないほど大きな挑戦です。

「命の始まり」を人工的に作り出す挑戦

この困難な課題に挑んだのが、山中伸弥博士です。受精卵にも未受精卵にも頼らず、まったく別のアプローチで命の仕組みにせまろうとしたその挑戦は、後に世界中を驚かせる発見につながっていくのです。

そして、その挑戦の結果として誕生したのが、iPS細胞です*²。iPS細胞は、世界中に大きな衝撃を与えた発見であり、山中博士はその功績によって、2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

今では多くの人が、「ノーベル賞を受けた日本人科学者が作ったすごい細胞」あるいは「2025年の大阪・関西万博で展示されていた細胞」としてiPS細胞の名前を知っていると思います。

では、実際にiPS細胞はどのようにして作られたのでしょうか。また、iPS細胞が発見されてから20年が経ちましたが、その後の研究の歩みや、病気や老化に未来に向けてどのような挑戦が行われているのでしょうか。

筆者の研究をご紹介しつつ、iPS細胞とはなにか、iPS細胞研究にどんな意義があるのかを、お話ししたいと思います。

＊8 （山中博士の）挑戦の結果として誕生したのが、iPS細胞：K. Takahashi, S. Yamanaka, Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors. Cell 126, 663-676 (2006).

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