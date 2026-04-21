e.m.新作ジュエリー♡ブラックが映える洗練コレクション登場

人気ジュエリーブランドe.m.から、2026年春夏のセカンドコレクションが登場。今回のテーマは、時代やスタイルを超えて愛される“ブラック”。シンプルながらも芯の強さを感じさせるデザインは、身に着けるだけで洗練された印象に導きます。日常にさりげないモード感をプラスできる、新作ジュエリーに注目です♡

ブラックが主役のリングコレクション

ブラックカラーのキュービックジルコニアをセッティングしたリングやピンキーリングが新登場。いぶし加工を施したシルバー925との組み合わせで、クールさと奥行きのある表情を演出します。

リング(シルバー925、キュービックジルコニア)：38,500円／52,800円

ピンキーリング(シルバー925、キュービックジルコニア、淡水パール)：36,300円

ピンキーリング(シルバー925、キュービックジルコニア)：24,200円

ピンキーリング

価格：48,400円

ピンキーリング

価格：39,600円

パールとブラックストーンを掛け合わせたデザインは、モダンでエレガントな雰囲気を演出。自分らしいスタイルに寄り添う一本が見つかります。

ニューエラ×Hender Scheme初コラボ♡上質レザーが映える大人キャップ登場

ミニマルに映えるピアス＆イヤーカフ

ピアス※シングル(シルバー925、キュービックジルコニア)：9,900円／13,200円／23,100円／12,100円

定番人気の一粒ストーンピアスにも、ブラックキュービックジルコニアが登場。サイズ違いで4種類展開され、シンプルながら存在感のある仕上がりです。

さらに、耳元をモードに彩るイヤーカフもラインナップ。

イヤーカフ

価格：各16,500円

イヤーカフ

価格：15,400円

ミニマルながらもスタイリングを引き締めてくれる、デイリー使いにぴったりのアイテムです♪

シルバーの美を極めたバングル

バングル(シルバー925)：64,900円／35,200円／37,400円／102,300円／36,300円

ブレスレット(シルバー925)：28,600円

装飾を削ぎ落とし、シルバー本来の輝きを楽しめるバングルやブレスレットも登場。厚みやフォルム、磨きの工程にまでこだわり、上質な存在感を放ちます。

シンプルだからこそ際立つ美しさは、性別や世代を問わず長く愛用できる魅力があります。

凛とした輝きで日常を格上げ♡

ブラックとシルバーが織りなす新作コレクションは、どんなコーデにも自然に溶け込みながら、さりげなく個性を引き立ててくれる存在。

飾りすぎないのに印象に残るデザインは、大人の女性にぴったりです♡日常のスタイリングに上質なアクセントを添えて、ワンランク上の自分を楽しんでみてはいかがでしょうか。