【ひらがなクイズ】共通する2文字を考えよう！ ヒントは歴史的な場所や謙虚な態度
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、歴史の重みを感じさせる場所から、私たちの生活に欠かせない建物、そして人間関係を円滑にする振る舞いまで、バラエティ豊かな言葉を用意しました。一見関連がなさそうなこれらの言葉が、どのような「音」で結ばれているのか。記憶の引き出しを整理しながら、正解を探してみてください。
□□き
□□つ
てい□□い
ヒント：歴史上の出来事や建物があった場所として保存されている跡地、そして相手に対して謙虚な態度で接することを表す言葉を思い出してみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「しせ」を入れると、次のようになります。
しせき（史跡）
しせつ（施設）
ていしせい（低姿勢）
どれも日常やニュースで見かける言葉ですね。今回は、有形の「場所」や「建物」を指す名詞と、無形の「振る舞い」を指す言葉が組み合わさっていました。歴史の跡（史跡）や街の中にある建物（施設）といった硬い印象の言葉と、相手を敬う態度（低姿勢）という心理的な言葉が、同じ「しせ」という響きを共有している点に、日本語の語彙の広がりを感じることができます。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、歴史の重みを感じさせる場所から、私たちの生活に欠かせない建物、そして人間関係を円滑にする振る舞いまで、バラエティ豊かな言葉を用意しました。一見関連がなさそうなこれらの言葉が、どのような「音」で結ばれているのか。記憶の引き出しを整理しながら、正解を探してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□つ
てい□□い
ヒント：歴史上の出来事や建物があった場所として保存されている跡地、そして相手に対して謙虚な態度で接することを表す言葉を思い出してみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：しせ正解は「しせ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しせ」を入れると、次のようになります。
しせき（史跡）
しせつ（施設）
ていしせい（低姿勢）
どれも日常やニュースで見かける言葉ですね。今回は、有形の「場所」や「建物」を指す名詞と、無形の「振る舞い」を指す言葉が組み合わさっていました。歴史の跡（史跡）や街の中にある建物（施設）といった硬い印象の言葉と、相手を敬う態度（低姿勢）という心理的な言葉が、同じ「しせ」という響きを共有している点に、日本語の語彙の広がりを感じることができます。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)